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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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غلق كلي جديد بشارع الهرم.. تعرف على الطرق البديلة

بدء العمل بعد غلق شارع الهرم
بدء العمل بعد غلق شارع الهرم
ندى سويفى
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أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء غلق كلى لشارع الهرم أمام حركة المرور لاتجاه واحد للقادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة لتسليم موقع محطة مترو أنفاق 13 - الجيزة بمنطقة نصر الدين بدأت منذ الساعة 11:55 مساء امس الخميس الموافق 2 / 1 / 2025 وحتى انتهاء فترة الأعمال.

يأتي ذلك في ضوء طلب الهيئة القومية للأنفاق لاستلام موقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو انفاق 13 - الجيزة ضمن مشروع مترو أنفاق الخط الرابع محطة نفق شارع الأهرام.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة سوف تقوم بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

-حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام وترغب في استكمال السير اتجاه ميدان وكوبرى الجيزة المعدني سيتم تحويل حركة سير المركبات الى شارع ترعة الزمر حتى ميدان الحسينية ثم الدخول يسارًا من ميدان الحسينية اتجاه الصعود لأعلى كوبرى العمرانية اتجاه المنزل المؤدى إلى شارع ربيع الجيزى ثم الدوران والعودة مرة أخرى من اول فتحة دوران بشارع ربيع الجيزى إتجاه ميدان الجيزة واستكمال السير بشارع ربيع الجيزى وصولًا الى كوبرى الجيزة المعدني.

- حركة المركبات القادمة من شارع الأهرام وترغب بالسير اتجاه شارع الملك فيصل او كوبرى الملك فيصل سيتم الدوران والعودة مرة اخرى الى شارع الأهرام من فتحة الدوران الكائنة امام مديرية الجيزة الزراعية والسير حتى شارع احمد كامل بعد مبنى محافظة الجيزة والدخول يمينًا بشارع احمد كامل وصولًا الى شارع الملك فيصل.

- حركة المركبات القادمة من شارع ترعة الزمر وترغب في إستكمال السير إتجاه ميدان الجيزة وكوبرى الجيزة المعدنى سيتم تحويل حركة سير المركبات الى شارع الأهرام اتجاه المريوطية عن طريق فتحة دوران مستحدثة اسفل محور الفريق كمال عامر وإستكمال السير بشارع الأهرام حتى شارع احمد كامل بعد مبنى محافظة الجيزة ثم الدخول يمينًا وصولًا الى شارع الملك فيصل.

وتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة ورصف وتحسين حاله الطرق والشوارع المرورية البديلة تسهيلًا علي المواطنين.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الاعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

شارع الهرم تحويلات مرورية الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلة المرورية محطة نفق شارع الأهرام غلق كلى لشارع الهرم

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