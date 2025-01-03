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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

ساعته وتاريخه الحلقة 9.. الأم تسلم ابنها للشرطة

ساعته وتاريخه
ساعته وتاريخه
شروق سلامة
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قدمت الحلقة التاسعة من مسلسل “ساعته وتاريخه”، التي جاءت بعنوان “ضبط وإحضار”، معالجة درامية لقضية التحرش وتأثير الأهل في تربية الأبناء. 

شهدت الحلقة لحظات صادمة عندما واجهت ليلى (شهيرة الصاوي) حقيقة تورط ابنها أمجد (حمزة دياب) في جريمة تحرش جديدة.

الأحداث تصاعدت مع تلقي ليلى مقطع فيديو يظهر ابنها متلبسًا بالاعتداء على فتاة، مما يدفعها لاستعادة ذكريات أليمة عن تعرضها للتحرش في طفولتها، واتخاذ قرار بتسليمه للشرطة. الحلقة أثارت قضايا متعددة، من بينها دور الأسرة ووسائل التواصل الاجتماعي في محاربة تلك الظاهرة السلبية التي تهدد المجتمع.


 

المسلسل من تأليف محمود عزت وإخراج عادل أحمد يحيى، ويُعرض العمل قضايا جريئة تُسلط الضوء على أهمية المسؤولية الاجتماعية في التصدي لهذه الجرائم


برنامج كاستنج

"ساعته وتاريخه" يقدم مواهب ونجوم برنامج "كاستنج" الذي يقدمه المخرج عمرو سلامة ، الذي تعرضه قناة "dmc"، فيما يدور المسلسل في إطار من التشويق حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة.

ويعد برنامج "كاستنج" الذي تعرضه "dmc" أحدث إنتاجات United Studios ويعرض كل خميس وجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويهدف إلى اختيار 13 ممثلًا جديدًا لمنحهم الفرصة للظهور في أدوار البطولة في مسلسل تلفزيوني جديد من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، فيما يشرف على الاختيار وإخراج وكتابة المسلسل عمرو سلامة.

ويعد المعيار الوحيد للاختيار هو الموهبة، مما يفتح الباب أمام الجيل الجديد من النجوم الصاعدين للظهور على الشاشة الصغيرة.

كما يشارك عدد من الفنانين فى الحلقات ومنهم أحمد أمين اروي جودة وحنان سليمان وهبة مجدي ومحمد شاهين.

فريق العمل

يضم المسلسل نخبة من المواهب الفائزة في برنامج “كاستينج”، إلى جانب مشاركة النجم خالد كمال. المسلسل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو سلامة الذي قدم أول حلقتين، بينما تولى أحمد عادل سلامة إخراج باقي الحلقات. كما يشارك في العمل أمنية باهي ولميس محمود، مع مجموعة من النجوم الشباب.

تحرش مسلسل ساعته وتاريخه

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