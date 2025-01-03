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وزير الري: إحلال وصيانة المنشآت المائية للحفاظ على حالتها الإنشائية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

وزير الري: إحلال وصيانة المنشآت المائية للحفاظ على حالتها الإنشائية

وزير الموارد المائية والري
وزير الموارد المائية والري
أمل مجدى
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أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن الوزارة تنفذ عمليات إحلال وصيانة المنشآت المائية بالشكل الذي يضمن تمكينها من القيام بدورها في خدمة المنظومة المائية واستيفاء الالتزامات المائية تجاه المنتفعين بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من هذه المنشآت في خدمة عناصر متنوعة مثل الطرق المارة أعلى القناطر والأهوسة ومحطات توليد الطاقة الكهرومائية الملحقة بالقناطر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة إجراءات إحلال وتجديد قنطرة حجز شبرامنت بمحافظة الجيزة.

الإعداد لإحلال وتجديد قنطرة حجز شبرامنت

وأشار الدكتور هاني سويلم إلى أنه في ضوء الحاجة لتوسعة الطريق المار أعلى قنطرة حجز شبرامنت لتوسعة مدخل منطقة سقارة الأثرية فإنه يجري الإعداد لإحلال وتجديد قنطرة حجز شبرامنت.

كما أكد الوزير حرصه على تقديم كافة أشكال الدعم للقطاع السياحي بما ينعكس إيجابيا على خدمة الاستثمارات السياحية والاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل خاصة في ظل الأهمية الكبيرة من الناحية الأثرية لمنطقة سقارة الأثرية.

جدير بالذكر أن قنطرة حجز شبرامنت تقع على ترعة شبرامنت وتعد ترعة رئيسية آخذة من ترعة سقارة القبلية وتتغذى من النهاية من ترعة المنصورية.

الري شبرامنت هاني سويلم المنشآت قنطرة حجز شبرامنت

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