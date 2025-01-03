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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الصحة: تحويل فريق المعمل للتحقيق في واقعة تقصير بمستشفى أبوالنمرس

المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني
المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني
عبدالصمد ماهر
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استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني التي استهدفت محافظة الجيزة، تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى أبو النمرس المركزي، موضحاً أن الفريق تفقد أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، وقسم الأشعة، والقسم الداخلي، والعناية المركزة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، كما قام فريق المرور بتفقد قسم التعقيم، وغرفة النفايات، للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية.

وأوضح «عبدالغفار» أنه تلاحظ عدم وجود جهاز أشعة مقطعية بالمستشفى، ويتم نقل حالات الرعاية بالاستقبال إلى مستشفيات أخرى لعمل الأشعة، وتم التواصل والتنسيق مع قطاع الطب العلاجي والتجهيزات الطبية ومخاطبة الإدارة العامة للأشعة لسرعة توفير جهاز «أشعة مقطعية، وجهاز سي آرم» لعمليات العظام، كما لوحظ عدم مطابقة غرف العمليات الجراحية لمواصفات ومعايير مكافحة العدوى والجودة، وجاري إنشاء وتجهيز 3 غرف للعمليات، مع التوجيه بسرعة توفير التجهيزات لتشغيلها.

وتابع «عبدالغفار» أنه بالمرور على قسم الرعاية، تبين تأخر ظهور نتائج التحاليل، وتم التواصل مع المديرية للتحقيق مع المقصرين من فنيي المعمل لتأخير نتائج التحاليل الخاصة بمرضى الرعاية، ووضع سياسات النتائج الحرجة بالأقسام وتدريب العاملين عليها، مضيفاً انه خلال المرور على المغسلة، تلاحظ وجود مغسلة غير مطابقة للمواصفات لعدم توافر غسالات مركزية كبيرة ومجففات، وتم التنسيق مع القطاع العلاجي والتجهيزات الطبية لسرعة توفير مغسلة مركزية ومجفف، لتحسين سير العمل.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تلاحظ وجود مبنى غسيل كلوي جديد، تم إنشاءه بتبرع من المجتمع المدني، ومكون من 5 طوابق بسعة 35 ماكينة وتم تجهيزه ولم يتم تشغيله، لعدم توافر وحدة لمعالجة المياه، وتم التواصل والتنسيق مع قطاع الطب العلاجي وإدراة الكلى بالوزارة لسرعة توفير وحدة المعالجة في أسرع وقت لتشغيل المبنى، وتغطية احتياجات مرضى الغسيل الكلوي.

واستطرد «عبد الغفار» أن الفريق استكمل جولته في إدارة ألو النمرس الصحية، بالمرور على وحدة «الرعايه الأولية أبو النمرس» وتلاحظ أثناء المرور على عيادة الأسنان، وجود عطل بكرسي الأسنان وتم التواصل مع المديرية لإصلاح العطل وتلافي السلبيات، وخلال المرور على المعمل، تبين أن غرفة المعمل غير مطابقة لمعايير مكافحة العدوى ولا يوجد فصل داخلي، ويتم التخلص من عينات المعمل بطريقة غير صحيحة، وتم التوصية بالالتزام بمعايير مكافحة العدوى، والتواصل مع مديرية الصحة لتوفير غرفة أخرى، وتدريب التمريض على تطبيق المعايير الأساسية لمكافحة العدوى.

واستكمل «عبدالغفار» أنه تلاحظ وجود مخزن دائم به أجهزة غير مستخدمة، وبعضها معطل، كما لا يوجد لبعض الأجهزة مذكرات أعطال أو إصلاح، وتم تحويل الأمر إلى مديرة الإدارة الصحية، للتنسيق مع الإدارات المعنية بالمديرية وإعادة الجرد والفحص وإعادة توزيع الأجهزة على الأماكن الأكثر احتاجاً، وتبين وجود أخطاء بقائمة دولاب الطوارئ، وكذلك قائمة حقيبة الطوارئ، وتم تعديلها على رأس العمل وتدريب العاملين على الطريقة الصحيحة.

نقص في الأطباء بالوحدة

وأضاف أنه أثناء المرور تلاحظ وجود نقص في الأطباء بالوحدة، مما يؤثر على الخدم المقدمة، حيث أن عدد الاطباء البشري 2 فقط، إلى جانب طبيب منتدب ثلاث أيام من وحدة أخرى، وتم التوجيه بعمل مذكرة بالاحتياجات من القوى البشرية، وإرسالها للجهات المعنية لتلافي السلبيات، كما تلاحظ عدم وجود حالات في النوبتجيات المسائية خلال الفترة من الساعة 2 إلى 8 مساءاً، وتم التوجيه بتفعيل دور الرائدات لتعريف المواطنين بالخدمات داخل الوحدة لزيادة التردد وتقديم خدمة صحية ذات جودة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

الصحة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان المرحلة الثالثة محافظات الجمهورية الرعاية الأولية المرور الميداني أبو النمرس لغسيل الكلوي أبو النمرس المركزي

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