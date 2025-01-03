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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

الأمن يعيد فتاة وشقيقتها لوالديهما بعد ترك المنزل لسوء معاملته لهما

فتاة
فتاة
مصطفى الرماح
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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تغيب فتاة وشقيقتها بالمنوفية .

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/12/2024 تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من (أحد الأشخاص) بغياب نجلتيه (طالبة سن 17 ، شقيقتها سن 8 ) عن مسكنهما عقب خروجهما لقيامه بتعنيف نجلته الأولى.

وبتاريخ 29/12/2024 تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور عليهما وبسؤالهما قررتا بقيامهما بترك مسكنهما بمحض إرادتهما لسوء معاملة والدهما لهما ، وتم تسليمهما لوالدهما عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتهما.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

المنوفية وزارة الداخلية تغيب إحدى الفتيات

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