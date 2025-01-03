الأمن يعيد فتاة وشقيقتها لوالديهما بعد ترك المنزل لسوء معاملته لهما

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تغيب فتاة وشقيقتها بالمنوفية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/12/2024 تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من (أحد الأشخاص) بغياب نجلتيه (طالبة سن 17 ، شقيقتها سن 8 ) عن مسكنهما عقب خروجهما لقيامه بتعنيف نجلته الأولى.

وبتاريخ 29/12/2024 تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور عليهما وبسؤالهما قررتا بقيامهما بترك مسكنهما بمحض إرادتهما لسوء معاملة والدهما لهما ، وتم تسليمهما لوالدهما عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





