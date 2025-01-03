50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

شارك آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى , بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي "العامود" و"الأسباط", ودققت في هوياتهم, وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد, كما أدى عدد من الشبان صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى بعد أن منعتهم قوات الاحتلال من الدخول إلى باحات المسجد.