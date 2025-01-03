مصدر سوري يكشف تفاصيل الاشتباكات على الحدود مع الجيش اللبناني



نقلت قناة mtv اللبنانية عن مصدر سوري قوله بأن الاشتباكات التي حصلت ليلا على الحدود كان بين الجيش اللبناني ومهرّبين معروفين في المنطقة ، مؤكد علي انه لا علاقة لما حصل بإغلاق الحدود.



وكان الجيش اللبناني في وقت سابق؛ اعلن وقوع اشتباكات بين قواتها ومسلحين خلال إغلاق معبر غير شرعي في منطقة معربون - بعلبك على الحدود مع سوريا.

سلم الجيش اللبناني نحو 70 سوريا بينهم ضباط برتب مختلفة في قوات النظام السابق، بحضور وفد أمني لبناني عبر معبر العريضة الواقع بين لبنان وسوريا في ريف طرطوس.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فقد دخلت 3 حافلات تابعة للأمن العام اللبناني الموقوفين، برفقة سيارات لوفد من مخابرات الجيش والأمن العام اللبناني يترأس الوفد ضابط عقيد من الأمن العام اللبناني.

وجرى تسليمهم إلى إدارة العمليات العسكرية ونقلهم إلى الجانب السوري.

ووفقا للمصادر فقد جرى إيقاف الضباط والعناصر ، لدخولهم بطريقة غير شرعية إلى منطقة جبيل في لبنان