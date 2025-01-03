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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

رئيس جهاز الشروق يتابع أعمال استكمال الأرصفة والجُزر بالمحور الشرقي

جهاز مدينة الشروق
جهاز مدينة الشروق
آية الجارحي
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تابع المهندس محمد السيد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، ومسئولو الجهاز الأعمال الجارية بقطاع الطرق خلال الفترة المسائية، حيث تم تكثيف خطة العمل لرفع كفاءة وتطوير المحور الشرقي الجديد لتيسير الحركة المرورية على السكان ورواد الطريق، وذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتعظيم الاستفادة من الأراضي على جانبي الطريق، والمحاور الأخرى.

وأوضح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، أنه جارٍ استكمال بعض قطاعات الأرصفة والجزر بدايةً من مدخل السويس 3، بالإضافة إلى توجيه بعض الممرات للأجزاء التالفة، كما يتم العمل أيضاً بالتوازي بداية من مدخل الإسماعيلية (3) لتشمل الأعمال كامل المحور.

وأكد رئيس الجهاز، على طاقم الإشراف والشركة المنفذة بتواصل العمل وإنهاء المشروع على الوجه الأمثل، بهدف تحقيق الاستفادة من المشروع وتحسين شبكة الطرق بالمدينة.

  وفي سياق متصل، وفي إطار خطة جهاز مدينة الشروق لرفع كفاءة وتجميل المداخل والمحاور بهدف ظهور المدينة في أبهى الصور الحضارية، وجه المهندس محمد السيد عبد المقصود رئيس الجهاز بالبدء في زراعة وتجميل كل من مدخل السويس 3، والمدخل الجنوبي الواقع بالمحور الشرقي أمام منطقة الإسكان العائلي، وذلك بالجهود والإمكانات الذاتية للجهاز، حيث تشمل الأعمال في مدخل السويس 3 صيانة المسطحات وتوجيه رعاية مكثفة للمزروعات القائمة مع استعواض التالف منها واستحداث بعض القطاعات داخل المسطحات لزراعتها، وفي المدخل الجنوبي أعمال التسوية وتنفيذ شبكة ري عادية في المدخلين، وبنظام التنقيط تساعد في الحفاظ على المزروعات.

وأضاف عبد المقصود أنه جار تدعيم أعمال الزراعة بتكثيف الأشجار والنخيل والمغطيات للتربة والنجيل الطبيعي والشجيرات والصبارات مع توجيه حملة نظافة ورفع مخلفات من المدخل وعلى طول المحور الشرقي حتى مدخل الإسماعيلية، لتساعد تلك العناصر جميعاً في إضفاء اللمسة الجمالية وتؤثر ايجاباً في الرونق المميز لمدينة الشروق.
 


 

جهاز مدينة الشروق المهندس محمد السيد عبد المقصود الجهاز الأعمال الجارية بقطاع الطرق

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