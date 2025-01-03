مات مسبحا أثناء قراءة القرآن.. أهالي الدلجمون يشيعون جثمان الشاب "محمد صلاح"

شهدت قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية منذ قليل مراسم تشييع جثمان الشاب "محمد صلاح " في العقد الثالث من عمره في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير ودفنها بمقابر أسرته بوسط القرية .



وكانت الجنازة الشعبية شارك خلالها أفراد أسرة الشاب وأقاربه وزملائه متشحين سواد وحزنا علي رحيله المفاجئ أثناء تسبيحه وقراءة القرآن الكريم داخل منزله الأمر الذي أفجع الجميع واصابهم بحالة من الصدمة علي رحيله المفاجئ .



وأفادت مصادر مقربة أن الشاب الراحل كان يتمتع بحسن الخلق ودماثة الأخلاق والقيم في علاقاته مع زملائه ومحبيه .

الجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك دشنوا حملات لختم القران الكريم والدعاء له كالصدقة جارية علي روحه .