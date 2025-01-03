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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

ليلى أحمد زاهر: أرغب في الارتباط والإنجاب بـ سن صغيرة

ليلي احمد زاهر
ليلي احمد زاهر
شروق سلامة
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كشفت الفنانة ليلى أحمد زاهر عن رغبتها في الارتباط والإنجاب في سن صغيرة، مشيرة إلى حبها للعائلة وتقديرها لدورها كأم.

وفي حديثها خلال بودكاست كلام عائلي، قالت ليلى زاهر: “بحب العيلة وعايزة أبقى أم صغيرة وقريبة من أولادي. أنا مش من الناس اللي بتقول مش عايزة أبوظ جسمي وعايزة أحافظ على رشاقتي، كله بيبوظ في الآخر، العيلة بالنسبة لي شيء مقدس وبحب أكون جزء منها”.

وكشفت عن تفاصيل علاقتها بخطيبها الفنان هشام جمال، مؤكدة أن الأمان والاحترام هما أساس علاقتهما.

وخلال لقائها في بودكاست موضوع عائلي مع الفنان صدقي صخر، قالت ليلى: “لما تلاقي حد خايف عليك بجد من قلبه ومحترم جدًا وبيحافظ عليك زي ما أبوك طول عمره عاش حياته كلها واشتغل وتعب عشان يحافظ عليك، لما تلاقي حد مصدر الأمان في الحياة خلاص مش بتبقى عايز حاجة تانية”.

وتابعت ليلى أحمد زاهر حديثها عن هشام جمال: "أنا طول الوقت مطمنة هو مصدر أمان بالنسبة ليا وحاجة مهمة أوي، بحترم علاقتنا وبحبها وببقى عايزة دايما أحافظ عليها وهو كمان، وأهم حاجة الواحد يعرف إزاي يحافظ على العلاقة من دون تدخل أي حد في الحياة أيا كان هو مين، يعني لو في مشكلة بيني وبينه المشكلة دي هتخلص ما بينا مش هتخرج برا عننا".
 


 أعمال ليلى زاهر

يُذكر أن آخر أعمال ليلى زاهر، هو مسلسل أعلى نسبة مشاهدة بطولة الفنانة الشابة سلمى أبوضيف في أول بطولة مطلقة لها، ويشاركها كل من انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبدالحليم، إسلام إبراهيم، والعمل من تأليف سمر طاهر، وفكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل .

ليلي احمد زاهر عمرو جمال ام

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