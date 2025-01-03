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اشتريت سكيـــ..نة بـ 45 جنيه وضربته في بطنه.. اعترافات قاتل صديقه السوداني بالتجمع
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

اشتريت سكيـــ..نة بـ 45 جنيه وضربته في بطنه.. اعترافات قاتل صديقه السوداني بالتجمع

جثة
جثة
رامى المهدي
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“أشتريت سكــ.ـينة بـ 45 جنيه واستدرجت صديقي السوداني إلى مكان ضلمة وطعنته مرتين في بطنه بسبب خلافات سابقة”، تلك كانت بداية اعترافات المتهم بقتل صديقه في منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

جاء نص اعترافات المتهم بقتل صديقه في التجمع كالأتي : 

س : ما كيفية تعديك على المجنى عليه ؟
ج : انا كنت قاعد على القهوة بمنطقة الخزان بمدينة بدر وشوفت عمر قاعد مع ناس سودانيين اصحابنا انا قلت اروح اجيب سكينة من السوق واضربه بيها وفعلاً روحت اشتريت واحدة من السوق ورجعت على القهوة وكان معايا سعيد أبو بكر صاحبي وروحت على عمر وقلت له تعالى نجيب اكل واخدت سعيد معايا بس هو مكنش يعرف ان انا معايا سكينة اضرب عمر وكنت مخبي السكينة تحت الهدوم واخدت عمر ومشينا بعيد عن القهوة قلت له تعالا نروح ناكل حاجة سوى وسعيد كان ماشي قدامنا وأول ما روحنا لمكان ضالمه ضربته وقلت له “: انت ضربتني قبل كده في زراعى بالسكينة ومعتذرتليش”، قالي هي جدت معايا كده وانت عايز ايه يعني رحت مطلع السكينة من جنبى ووقفت قدامه وغذيته في بطنه وفى صدره بالسكينة مرتين راح موطى ماسك باطنه وجری ادامی ورحت جاری
وراء لغاية لما دخل عند القهوة.


س : و كم عدد الضربات التي كلتها للمجنى عليه انذاك ؟
ج : انا ضربته مرتين


س : و بأي المواضع من جسده استقرت تلك الضربة ؟
ج : واحدة في صدرة والثانية في بطنه.


س : و ما وصف الإصابة التي لحقت به ؟
ج : انا مشفتهوش علشان خاطر هو جرى والدنيا كانت ضلمة بس شفت السكينة فيها دم كثير.


س : صف لنا حالة المجني عليه عقب ذلك التعدي؟
ج : هو جرى ناحية القهوة وانا جريت وراه لحد ما قرب من القهوة فانا رجعت
س : هل استخدمت ثمة أسلحة  ؟
ج : ايوة


س: وما هو وصف ذلك السلاح ؟
ج : هي سكينة مقبضها خشب لونه اصفر.
 

س: ولماذا تعديت على المجني عليه؟

ج : اللى حصل ان انا عايش في مصر بقالى حوالى ثلاث سنوات بمدينة بدر وشغال في المدابغ بمدينة الجلود بالروبيكي وفي عيد الأضحى اللى فات حصل بيني وبين عمر محى الدين خناقة وضربني في ايدى اليمين بالسكينة كان عايز يقطعها وده علشان انا اتخانقت معاه بسبب انه كان عايز ياخذ الموبايل بتاعي غصب عنى ولما انا رفضت راح جاب سكينة وعورني بيها فانا من ساعتها حالف ان انا اخد حقى منه واعورة زى ما عورني وامبارح كنت قاعد على القهوة بمنطقة الخزان بمدينة بدر وشوفت عمر قاعد مع ناس سودانيين اصحابنا انا قلت اروح اجيب سكينة من السوق واضربه بيها وفعلاً روحت اشتريت واحدة من السوق بـ 45 جنيه ورجعت على القهوة وكان معايا سعيد أبو بکر صاحبي وروحت على عمر وقلت له تعالى نجيب اكل واخدت سعيد معايا بس هو مكنش يعرف ان انا معايا سكينة اضرب عمر لا انا كنت محبي السكينة تحت الهدوم واخدت عمر ومشينا بعيد عن القهوة قلت له تعالا نروح ناكل.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة بدر، يفيد بتلقيها إشارة من مستشفى بدر الجامعي بوصول مصاب بسبب  مشاجرة بمنطقة الخزان دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن المصاب يدعى عمرو م. 27  سنة عامل سوداني الجنسية، مصاب بجرح قطعي غائر عميق اسفل البطن مع خروج الأمعاء من منطقة الجرح.

وبسؤال المتهم عادل ع. أقر بارتكابه للواقعة باستخدام سكين و ذلك لوجود مشاجرة سابقة فيما بينهم وقيام المجنى عليه بإصابته قبل الواقعة.

وكشف التقرير الطبي، أن المصاب يعاني من طعنة بالبطن نافذة، وتقرر دخول المريض إلى العمليات وعمل استكشاف على البطن والحوض وأنه يعاني من جرح غائر بالكبد.‏ 

القاهرة الجديدة قتل صديقه قاتل صديقه منطقة التجمع

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