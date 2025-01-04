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جامعة عين شمس تطلق خدمات جماهيرية للطلاب غدا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

جامعة عين شمس تطلق خدمات جماهيرية للطلاب غدا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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تعتزم وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس ممثلة في قطاع التعليم والطلاب إطلاق عدد من الخدمات الجماهيرية (الأحوال المدنية/ الجوازات/ المرور) من خلال استضافة السيارات المتنقلة، بحرم المدينة الجامعية طلبة "بجوار مسجد المدينة" وذلك غدا الأحد الموافق ٢٠٢٥/١/٥ من الساعه العاشره صباحاً وحتى الرابعه مساءً.

وتوفر الجامعة كافة سبل الراحة لجميع المترددين سواء من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وأداء خدمة مميزة من خلال فريق عمل طلاب أسرة طلاب من أجل مصر وفريق إداري الإدارة العامة لرعاية الشباب وذلك بإشراف وتنسيق عام من إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

وتعتزم جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين الاشتراك في مسابقة "أفضل جامعة للأنشطة الطلابية" للعام الجامعي 2024/2025

وتهدف هذه المسابقة إلى تعزيز دور الأنشطة الطلابية في بناء شخصيات الطلاب الجامعيين، ودعم تطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، مما يسهم في تعميق روح الولاء والانتماء لدى الشباب الجامعي. كما تهدف إلى خلق جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة الفعالة في مجتمعه.

وقامت جامعة عين شمس بتشكيل لجنه لإعداد الملف الخاص بالمسابقة بما يليق بإسم وتاريخ جامعة عين شمس علما بأن مسابقة أفضل جامعة للأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية تشمل ثلاثة عشر معيارا، والتي من خلالها تستطيع الوزارة تحديد المراكز الأولى للجامعات المتميزة في الأنشطة الطلابية على أن تقدم كل جامعة تلك المعايير مدعومة بالمواد التوثيقية.

يذكر  أن  جامعة عين شمس هي الجامعة الوحيدة التي فازت بجائزة أفضل جامعة على مستوى الجامعات المصرية في الأنشطة الطلابية منذ اطلاقها في عام ٢٠١٩

وزارة الداخلية جامعة عين شمس الأحوال المدنية أفضل جامعة للأنشطة الطلابية

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