إنبي يتأهل إلى ثمن نهائي كأس مصر بالفوز على حرس الحدود

نجح إنبي في التأهل إلى ثمن نهائي كأس مصر بعد الفوز على حرس الحدود بنتيجة 1-0، مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت بالقاهرة، في دورالـ 32 بالبطولة.

سجل هدف إنبي اللاعب أحمد نادر حواش في الدقيقة 48 من عمر المباراة ليتأهل الفريق البترولي إلى ثمن النهائي.

ويلعب إنبي ضد الفائز من مواجهة الإسماعيلي وطنطا في دور الستة عشر بالبطولة.

وأصبح إنبي رابع فريق يضمن تأهله إلى ثمن النهائي بعد المقاولون العرب الذي تخطى عقبة بتروجت 4-3 بركلات الترجيح.

وصعد أيضا فاركو على حساب الترسانة 3-1، وتأهل الجونة على حساب القناة 2-0.

وصعد زد على حساب ديروط بعد الفوز بنتيجة 3-1.