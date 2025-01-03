إسرائيل تسحب "التونة البيضاء" من الأسواق

أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية يوم الجمعة بيانا حذرت فيه من استهلاك التونة البيضاء.

وأعلنت شركة "ساع العودة غروب المحدودة" عن سحب منتجاتها من التونة البيضاء طوعًا من السوق الإسرائيلي، بحسب ما أوردته شبكة "يورو نيوز" الإخبارية.

وجاء تحرك الشركة، بعدما أظهرت الفحوصات الغذائية التي أجرتها وزارة الصحة الإسرائيلية وكشفت عن وجود كميات ضارة من مادة الهيستامين فيها.

وأشارت شبكة "يورو نيوز" إلى أن "الهيستامين" هو مركب عضوي يُنتَج في خلايا الكائنات الحية، ويعتبر مؤشرًا على جودة الأسماك.

وأوضحت أنه في حال وجود "الهيستامين" بكميات كبيرة في التونة بسبب سوء تخزينها مثلا، يمكن أن يتسبب "بالتسمم" أو ما يُعرف بـ "التسمم الناتج عن الهيستامين"، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مزعجة.

ويمكن لمركبات الهيستامين أن تؤثر على الجهاز المناعي، وأن تسبب طفحًا جلديًا أو احمرارًا أو حكة أو ضيقًا في التنفس لدى من يتناولها، وقد تصل إلى حد الاختناق.