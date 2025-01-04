بـ3 بيضات| طريقة عمل لانشون الفراخ في المنزل بخطوات سهلة

تعتبر وصفة لانشون الفراخ من الأكلات المحببة للأطفال، حيث يحبون تناولها في السندوتشات أو مع الوجبات الخفيفة. وتبحث العديد من السيدات والأمهات عن طريقة تحضيره في المنزل بشكل آمن وصحي. إذا كنتِ تبحثين عن طريقة سهلة لتحضير لانشون الفراخ بمكونات بسيطة ومتوفرة، إليكِ طريقة التحضير بالتفصيل، للشيف مني بهاء.

مكونات لانشون الفراخ

طريقة عمل لانشون الفراخ

ربع كيلو من صدور الدجاج المفرومة (حوالي 3 شرائح صدور رقيقة).

2 قطعة جبنة مثلثات.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف كوب زيت.

3 بيضات كبيرة.

نصف كوب دقيق (يمكن استبداله بمقدار ملعقة كبيرة نشا).

ملعقة كبيرة بصل بودرة.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

مكعب مرقة دجاج.

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة.



طريقة تحضير لانشون الفراخ في المنزل

تحضير الدجاج:

في البداية، قومي بفرم صدور الدجاج بشكل جيد باستخدام محضر الطعام أو المفرمة.

مزج المكونات:

في الخلاط الكهربائي أو الكبة، ضعي البيض مع مرقة الدجاج، ثم أضيفي الفلفل الأسود، الملح، البابريكا، الثوم المفروم، الثوم البودرة، البصل البودرة، الزنجبيل، والجبنة المثلثات. امزجي هذه المكونات جيدًا حتى تصبح ناعمة.

إضافة الدقيق والنشا:

أضيفي الدقيق والنشا إلى الخليط في الخلاط، ثم قومي بخلط المكونات مرة أخرى حتى تتجانس.

إضافة الزيت:

أثناء عملية الخلط، قومي بإضافة الزيت بشكل تدريجي على شكل خيط رفيع حتى تصبح العجينة ناعمة وسميكة. تأكدي من توقف الخلط بمجرد أن يصبح الخليط متماسكًا.

لف الخليط

قومي بنقل الخليط إلى قطعة من الاسترتش أو البلاستيك، ثم لفّيها على شكل رول محكم. اضغطي جيدًا على الجوانب لكي تتماسك المكونات، ثم لفيها مرة أخرى باستخدام الاسترتش. وفي النهاية، قومي بتغليف الرول بورق فويل للحفاظ على الشكل ومنع تسرب المياه.

غلي اللانشون

في إناء عميق، ضعي مياه مغلية مع الملح وورق اللورا وحبهان. ضعي رول اللانشون في الماء المغلي. بعد أن يبدأ في الغليان، قومي بتغطية الإناء واتركي اللانشون لمدة ساعة وربع. تأكدي من إضافة الماء كلما نقص للحفاظ على تغطية اللانشون بشكل جيد طوال فترة الطهي.

التبريد:

بعد مرور الوقت المحدد، قومي بإخراج اللانشون من الإناء، وأزيلي ورق الفويل. اتركيه ليبرد قليلاً لمدة ربع ساعة، ثم قومي بإزالة الاسترتش. ضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى يبرد تمامًا.

التقطيع والتقديم:

بعد أن يبرد اللانشون تمامًا، قومي بتقطيعه إلى شرائح رقيقة. يمكنك تقديمه في السندوتشات أو مع وجبة الفطور أو العشاء.

نصائح:

يمكنك تعديل البهارات حسب الذوق، مثل إضافة الكمون أو الكركم لإعطاء نكهة مميزة.

إذا كنتِ تفضلين طعمًا أكثر دسامة، يمكن إضافة كمية أكبر من الجبنة.

باتباع هذه الطريقة البسيطة يمكنك تحضير لانشون الفراخ في المنزل بمواد طبيعية وآمنة دون الحاجة للقلق بشأن المواد الحافظة.