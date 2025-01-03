أول تعليق من كولر بعد خسارة الأهلي من شباب بلوزداد

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة شباب بلوزداد، إن الأهلي لم يخسر من فترة طويلة، والمباراة بشكل عام كانت حادة جدا، والمنافس قدم مستويات جيدة رغم أن فرصهم محدودة.

وأضاف أن الهدف الذي دخل مرمى الأهلي جاء في توقيت صعب، وكان يجب تجنبه، مؤكدًا أن موقف الأهلي في المجموعة لن يتأثر كثيرًا بالخسارة، وسوف يسعى بكل قوة للتأهل للدور التالي.

وأشار إلى أن الأهلي خاض المباراة بأسلوب مختلف عن اللقاء، الذي جمع الفريقين في القاهرة، وفقدنا الكرة كثيرًا، ولم نؤد بالشكل الذي اعتدنا عليه.