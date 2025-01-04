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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

مفاجأة.. مهاجم برازيلي على ردار الزمالك

الزمالك
الزمالك
ميرنا محمود
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زف الإعلامي عمرو الدردير بشري سارة لجماهير الزمالك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير :المهاجم البرازيلي فيرمينيو قد ينتقل لـ الزمالك بعد أيام قليلة إعارة لمدة ٦ شهور اذا تم التعاقد مع بديل له في أهلي جدة السعودي والذي سيتحمل راتب اللاعب هو النادي السعودي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي في السادسة مساء اليوم السبت على ملعب فندق هيلتون ببرج العرب، استعداداً لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران، وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ومن المقرر أن يتوجه الفريق الأبيض إلى برج العرب صباح غداً السبت للانتظام في معسكر مغلق استعداداً للقاء .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد الجيش في برج العرب.

جدول ترتيب الدوري المصري   


1- الزمالك 14 نقطة
2- بيراميدز 14 نقطة
3- الأهلي 12 نقطة «مباراة مؤجلة»
4 - سيراميكا كليوباترا 12 نقطة
5- المصري البورسعيدي 12 نقطة
6- زد اف سي 10 نقاط
7 - فاركو 10 نقاط
8- بتروجت 9 نقاط
9- الاتحاد السكندري 9 نقاط
10- البنك الأهلي 8 نقاط
11- غزل المحلة  8 نقاط
12- طلائع الجيش 8 نقاط
13- الإسماعيلي 7 نقاط
14- حرس الحدود 6 نقاط
15- إنبي 6 نقاط
16- الجونة 6 نقاط
17- سموحة 5 نقاط «مباراة مؤجلة»
18- مودرن سبورت 5 نقاط

الزمالك صفقات الزمالك فيرمينيو الدردير

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