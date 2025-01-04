تنكيس الأعلام.. غضب كبير من ترامب بعد قرار بايدن بشأن حفل التنصيب

أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن غضبه من قرار الرئيس المنتهية ولايته جون بايدن بتنكيس الأعلام لمدة 30 يوما.

وانتقد ترامب قرار بايدن بتنكيس الأعلام 30 يوما تشمل حفل تنصيبه الذي يقام في الـ 20 من يناير الحالي، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال ترامب: "هذه خطوة غير مسبوقة.. لا أعتقد أن أي أمريكي سيكون سعيد برؤية علم بلاده منكسا خلال حفل تنصيب الرئيس المقبل".

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أنه يعمل بشكل وثيق مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الانتقالي لإحباط أي هجمات محتملة تستهدف مراسم التنصيب في 20 يناير.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن البيت الأبيض يطلع أيضاً مستشار الأمن القومي القادم لترامب، مايك والتز، على التحقيقات في هجوم رأس السنة الجديدة في نيو أورليانز، حيث قاد أحد الجنود السابقين في الجيش الأمريكي شاحنة لدهس مجموعة من المحتفلين مما أسفر عن مقتل 14 شخصاً على الأقل، وكذلك واقعة انفجار سيارة في لاس فيجاس تورط بها أيضا جندي أمريكي، بحسب "رويترز".