خالد الصاوى يروى تفاصيل إصابته بشلل فى المعدة وتطورات حالته الصحية

كشف الفنان خالد الصاوى عن تطورات حالته الصحية بعد تعرضها لأزمة صحية فى الفترة الأخيرة أدت إلى إصابته بشلل فى المعدة.

وقال خالد الصاوى على هامش العرض الخاص لفيلم “الدشاش” : أنا حاليا بصحة جيدة وبخير وكنت أعانى من أزمة الانزلاق الغضروفى وأجريت عملية جراحية فيه منذ سنوات، وبعدها عادت الآلام تهاجمنى مرة أخرى ولكن الطبيب المعالج رفض إجراء عملية ولذلك اضطررت إلى العلاج بالطريقة التقليدية والتى تحتاج إلى وقت أطول للتعافي تماما.

خالد الصاوى يشيد بـ محمد سعد

من ناحية أخرى عبر الفنان خالد الصاوي عن سعادته بعودة النجم محمد سعد إلى شاشة السينما من خلال فيلم الدشاش و العمل مجدداً معه، مؤكداً أن محمد سعد يقدم شخصية مميزة وجديدة.

وقال الصاوي في لقاء خاص لـ صدى البلد ، سعيد جدا بالتعاون مع الفنان محمد سعد فهو طاقة فنية استثنائية وموهبة قوية هذا أول لقاء يجمعنا على شاشة السينما، رغم أنني عملت معه على مسرح كلية الحقوق أثناء دارستنا الجامعية قبل 38 عامًا، وما يقدمه الآن هو الاتجاه الصحيح.

وأضاف خالد الصاوي : " وقتي في التصوير كان قصير لأن دوري صغير لكنني استمتعت بالعمل مع فريق الفيلم ، جميع النجوم المشاركين اصدقائي.

مشروعات خالد الصاوى الفنية

أما عن مشاريعه الفنية القادمة ، كشف الصاوي" إن شاء الله أشارك في مسلسل المداح " مع حمادة هلال ، " سيد الناس " مع عمرو سعد ، كلاهما سيعرض في رمضان 2025 ، كما انتظر عرض فيلم “ أصل الحكاية”.

الدشاش من بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة ونسرين أمين وخالد الصاوي ومريم الجندي ونسرين طافش وأحمد الرافعي وغيرهم، ومن تأليف جوزيف فوزي وإنتاج محمد رشيدي برودكشن وإخراج سامح عبد العزيز وكان المقرر طرحه بدور العرض السينمائية اول يناير .

ويجسّد سعد في «الدشاش» شخصية طبيب خلال الأحداث التي تدور في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، ويشاركه البطولة عدد من النجوم، من بينهم باسم سمرة، وزينة، ونسرين أمين، وخالد الصاوي؛ وهو من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.