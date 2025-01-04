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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة يطلب من الحرس الرئاسي الامتثال لأمر اعتقال يون

الرئيس الكوري المعزول
الرئيس الكوري المعزول
محمد على
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طلب المحققون في كوريا الجنوبية مرة أخرى من الرئيس المؤقت للبلاد يوم السبت إصدار أمر لجهاز الأمن الرئاسي بالامتثال لأمر اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول، وفق ما ذكرت صحف دولية.

منعت أجهزة الأمن ممثلي الادعاء من اعتقال يون سوك يول في مواجهة استمرت ست ساعات داخل مجمع يون. 
وحصل المحققون على مذكرة اعتقال يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية الشهر الماضي.

وقال مكتب التحقيقات في قضايا الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى يوم السبت إنه طلب مرة أخرى من الرئيس المؤقت تشوي سانج موك وزير مالية البلاد إصدار أمر لجهاز الأمن الرئاسي بالتعاون مع مذكرة الاعتقال.


وقد فاجأ إعلان يون العسكري في الثالث من ديسمبر كوريا الجنوبية وأدى إلى إصدار أول مذكرة اعتقال بحق رئيس في السلطة.

كوريا الجنوبية الرئيس المؤقت الأمن الرئاسي الرئيس المعزول يون سوك يول اعتقال يون سوك يول

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