الأهلي يجتمع مع أكرم توفيق لبحث تجديد تعاقده وهذا رد اللاعب

علم صدي البلد، أن النادي الأهلي سيجتمع مع أكرم توفيق لبحث ملف تجديد تعاقده.

ودخل نادي الأهلي في مفاوضات جادة مع لاعبه الشاب أكرم توفيق لحسم ملف تجديد عقده، وسط رغبة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف في الدوري القطري.

وكشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي ترغب في تمديد عقد اللاعب لمدة خمس سنوات، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه مع الفريق الأول، وتقديره الكبير من جانب الجهاز الفني والجماهير.

من جانبه، يفضل اللاعب تمديد عقده لمدة ثلاث سنوات، مع الحصول على موافقة إدارة النادي على الرحيل للاحتراف في الدوري القطري، بعد تلقيه عرضًا مغريًا من نادي الشمال القطري، يبلغ قيمته 900 ألف دولار في الموسم الأول.

وأكدت المصادر أن اللاعب أبلغ إدارة الأهلي برغبته في خوض تجربة الاحتراف، خاصة في ظل العرض المالي الكبير الذي تلقاه من الدوري القطري، والذي يعتبر الأعلى في مسيرته حتى الآن.

وتسعى إدارة الأهلي إلى إقناع اللاعب بالبقاء في صفوف الفريق، من خلال تقديم عرض مالي مغرٍ، بالإضافة إلى وعده بمنحه الفرصة للمشاركة بشكل أساسي في المباريات المهمة.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف، حيث يسعى الأهلي إلى الحفاظ على أحد أبرز لاعبيه، في الوقت الذي يصر فيه اللاعب على خوض تجربة الاحتراف.