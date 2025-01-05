لن تصدق.. ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول الثوم؟

الإكثار من تناول الثوم يمكن أن يسبب بعض الأضرار أو الآثار الجانبية على الصحة، خاصة إذا تم تناوله بكميات كبيرة جدًا.

أضرار تناول الثوم

1. مشاكل الهضم:

تناول الثوم بكميات كبيرة قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ، والغازات، والإسهال، والتقلصات المعوية.

2. حساسية الجلد:

يمكن أن يسبب الثوم حساسية لدى بعض الأشخاص، مما يؤدي إلى تهيج الجلد أو طفح جلدي، خاصة إذا تم تناوله بكميات كبيرة أو تم تطبيقه موضعياً.

3. رائحة الفم والجسم:

من أبرز الآثار الجانبية للثوم هو رائحته القوية التي تظل في الفم والجسم لفترة طويلة، وقد تكون مزعجة في بعض الأحيان.

4. زيادة خطر النزيف:

الثوم يحتوي على خصائص مضادة للتجلط، وعند تناوله بكثرة يمكن أن يزيد من خطر النزيف، خاصة للأشخاص الذين يتناولون أدوية مضادة للتجلط (مثل الأسبرين أو الوارفارين).

5. انخفاض ضغط الدم المفرط:

الثوم قد يساعد في خفض ضغط الدم، لكن تناول كميات كبيرة قد يؤدي إلى انخفاض شديد في ضغط الدم، مما يسبب الدوخة أو الإغماء.