«بيزنيس أفريكا» تختار مصر ضمن أفضل 10 وجهات للسفر والسياحة بأفريقيا عام 2025|فيديو

علقت رشا مجدي، مقدمة برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية “صدى البلد”، على ما أكدته منصة "بيزنيس أفريكا" عن اختيارها مصر ضمن أفضل 10 وجهات للسفر والسياحة في أفريقيا لعام 2025.

وقالت رشا مجدي إن هذا الأختيار لم يكن للمرة الأولى، لافتة إلى أن العديد من المؤسسات والجهات العالمية الخاصة بالسياحة دائما ما تختار مصر من أفضل الوجهات السياحية.

وأضافت مقدمة برنامج "صباح البلد"، أن تكرار اختيار مصر بتلك القوائم يؤكد أنها ليست مجرد وجهة عابرة، ولكنها بلد لديه مكانة ثابتة ومتجددة في قلوب السياح من جميع أنحاء العالم.

وأوضحت رشا مجدي أن مصر استطاعت أن تطور التجربة السياحية لديها ومعايشة السائحين للتجربة الحديثة المتكاملة التي تجمع بين الأصالة والحداثة.