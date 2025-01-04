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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

هبة مجدى: "ساعته وتاريخه" تجربة جديدة تشرفت بالعمل بها

هبة مجدى فى مسلسل ساعته وتاريخه
هبة مجدى فى مسلسل ساعته وتاريخه
سعيد فراج
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نشرت الفنانة هبة مجدى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورا من كواليس مسلسل “ساعته وتاريخه”. 

وعلقت هبة مجدى : "تجربة جديدة ومختلفة وتشرفت بيها من مسلسل ساعته وتاريخه من ملفات المحاكم المصرية قصة شهادة حق على قناة Dmc ومنصة Watch it".

هبة مجدى 

هبة مجدى بإطلالة بسيطة 

في أحدث ظهور لها على إنستجرام، خطفت النجمة هبة مجدي الأنظار بإطلالتها الرائعة التي جمعت بين البساطة والفخامة، مرتدية بدلة بيضاء ناصعة مع تفاصيل أنيقة عكست شخصيتها الهادئة والراقية.

هبة مجدى


هبة مجدي: جمال طبيعي مع شعر منسدل أسفل الظهر في أحدث ظهور على السوشيال ميديا

أطلّت هبة مجدي بتسريحة شعر بسيطة وطبيعية، حيث انسدل شعرها الحريري أسفل ظهرها، ليكمل مظهرها الرقيق والمتناغم مع البدلة البيضاء، ويؤكد على بساطة جمالها.


هبة مجدي تستعرض أناقتها على إنستجرام: الأبيض رمز الصفاء والأنوثة
بدلتها البيضاء الأنيقة، حقيبتها بنقشة التايجر، وشعرها المنساب جعلوا ظهورها الأخير لوحة جمالية ملهمة لكل عشاق الأناقة والبساطة.

إطلالة هبة مجدي تُلهِم معجبيها: الأبيض والجرأة في تنسيق الألوان والأكسسوارات بتفاصيل دقيقة ومظهر متكامل، أثبتت هبة مجدي أن الإطلالات الملائكية يمكن أن تكون نابضة بالحياة، حين تتزين بلمسات خاصة، مثل حقيبة التايجر وتسريحة الشعر الطبيعية.

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