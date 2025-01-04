حريق ضخم في سوق كانتامانتو في أكرا يتسبب في دمار واسع وخسائر كبيرة.. فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد حريق ضخم في سوق كانتامانتو في أكرا والذي تسبب في دمار واسع وخسائر كبيرة.

وأوضحت القناة أن المتحدث باسم خدمات الإطفاء صرح بأن الحريق بات تحت السيطرة إلى حد كبير، لكن استمرار الحريق في بعض المناطق أجبر فرق الإطفاء على العمل دون توقف لإخماده بالكامل. ولم تُعلن بعد الأسباب وراء اندلاع الحريق، حيث تُجري السلطات تحقيقًا شاملاً لتحديد ملابسات الحادث.

قد شهد سوق كانتامانتو، الذي يُعد موطنًا لأكثر من 30 ألف تاجر، في السنوات الأخيرة تحديات متكررة تتعلق بالسلامة العامة. ويأمل التجار أن تؤدي هذه الحادثة إلى مراجعة شاملة للتدابير الوقائية وتحسين البنية التحتية في المنطقة.