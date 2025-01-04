جالانت: صفقة تبادل الأسرى الحالية بين حماس وإسرائيل مشابهة لسابقتها

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف جالانت، اليوم السبت، إن صفقة تبادل الأسرى التي تجري مناقشتها حاليا بين حركة حماس وإسرائيل تكاد تكون مطابقة لصفقة تم التفاوض حولها في وقت سابق.

وأضاف جالانت أن الاختلاف الوحيد بين الصفقتين أن عدد الأسرى الأحياء في الصفقة الحالية أقل مقارنةً بالصفقة السابقة.

وأوضح جالانت أن هذه الصفقة قد تساهم في تسوية ملف الأسرى الذي ظل يشكل نقطة خلاف رئيسية بين الطرفين، معربا عن أمله في أن تُفضي المحادثات الحالية إلى تحقيق تقدم في هذا الملف المعقد.

وأشار إلى أن هذه المفاوضات قد تكون خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع الأمنية في المنطقة، رغم التحديات التي تواجهها الأطراف المختلفة.