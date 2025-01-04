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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

72ساعة قاسية| الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة وأمطار غزيرة بهذه المناطق

سقوط امطار
سقوط امطار
حسام الفقي
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا الأحد من المتوقع أن تشهد طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، ومائل للدفء على جنوب الصعيد.

ويسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق الصحراء الغربية.

هل يوجد أمطار في القاهرة غدًا
وعن الظواهر الجوية المتوقعة خلال حالة الطقس غدًا، لفتت الأرصاد إلى أن هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانآ على مناطق من محافظة مطروح تمتد مساء إلى مناطق من (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ ) على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة

وتكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

حالة الطقس غدًا
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، خلال حالة الطقس غدًا، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار والرياح شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح جنوبية شرقية جنوبية.

يلي بيان توقعات درجات الحرارة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 10
العاصمة الإدارية 20 09
6 أكتوبر 19 09
بنهــــا 20 10
دمنهور 19 10
وادي النطرون 20 10
كفر الشيخ 19 09
المنصورة 19 09
الزقازيق 20 10
شبين الكوم 20 09
طنطا 19 09
دمياط 20 12
بورسعيد 21 13
الإسماعيلية 22 10
السويس 22 11
العريش 22 06
رفح 21 05
رأس سدر 22 09
نخل 22 04
كاترين 15 02
الطور 24 11
طابا 22 09
شرم الشيخ 25 15
الإسكندرية 17 09
العلمين 16 08
مطروح 17 09
السلوم 17 09
سيوة 19 07
رأس غارب 25 12
الغردقة 26 13
سفاجا 25 13
مرسى علم 26 14
شلاتين 29 17
حلايب 27 18
أبو رماد 28 17
رأس حدربة 26 17
الفيوم 20 06
بني سويف 20 05
المنيا 20 05
أسيوط 20 04
سوهاج 21 06
قنا 23 09
الأقصر 24 08
أسوان 26 10
الوادي الجديد 22 08
أبوسمبل 24 12

منخفض جوي في طبقات الجو العليا خلال الايام القادمة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من غدٍ الأحد يوجد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لمدة 3 أيام.

وأضافت منار غانم عبر تصريحات تفلزيونية، أن هذه الموجة تشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وتكون أقل حدة على المناطق الداخلية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد: يوجد نشاط ملحوظ لحركة الرياح بداية من الغد يؤدي إلى مزيد من الإحساس بالبرودة.

وطالبت المواطنين بتوخي الحذر وضرورة الابتعاد عن الأشجار واللوحات الإعلانية بسبب نشاط حركة الرياح.

وأشارت الدكتورة منار غانم، إلى أن الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

السواحل الشمالية الصحراء الغربية فرصة لسقوط أمطار

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