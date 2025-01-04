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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات كورية زيرو تبدأ من 795 ألف جنيه .. أسعار وتفاصيل

سيارات كورية
سيارات كورية
صبري طلبه
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يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة كبيرة من السيارات الكورية الجنوبية، والتي تتنوع بين السيدان والكروس اوفر والفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، بالاضافة إلى اختلاف الفئات والتجهيزات بحسب كل طراز وفئة، إلى جانب الاسعار ايضا.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات كورية موديل 2025 تبدأ أسعارها من 795 ألف جنيه.

هيونداي اكسنت RB

1 - هيونداي اكسنت RB

تعتمد السيارة هيونداي اكسنت RB على محرك 1600 سي سي، بقوة 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولاً إلى 100 كم/ساعة في غضون 11.1 ثانية.

تبدأ أسعار السيارة هيونداي اكسنت RB 2025 رسميًا من 795,000 جنيه إلى 925,000 جنيه.

 كيا اكسيد

2 - كيا اكسيد

 

تستمد كيا اكسيد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 160 حصانا و253 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، وتصل السيارة إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون خلال 9.2 ثانية، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.1 لتر/100 كم.

تتراوح الأسعار الرسمية للسيارة كيا اكسيد 2025 في مصر بين 1,449,000 جنيه و 1,649,000 جنيه.

هيونداي النترا AD

3 - هيونداي النترا AD

تعتمد السيارة هيونداي النترا AD على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر سعة 1600 سي سي، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 127 حصان و155 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 نقلات مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

تبدأ أسعار السيارة هيونداي النترا AD موديل 2025 رسميًا من 990,000 جنيه وصولًا إلى 1,175,000 جنيه.

كي جي إم توريس

4 - كي جي إم توريس

 

تستمد كي جي إم توريس قوتها من محرك تيربو سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 163 حصانا، و280 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وجهزت السيارة بقدرات فنية تعتمد على تقنية الدفع الأمامي أوالرباعي للعجلات.

يتراوح السعر الرسمي للسيارة كي جي إم توريس 2025 بين 1,700,000 جنيه و 2,130,000 جنيه.

كيا سبورتاج

5 - كيا سبورتاج

 

تنتقل السرعة إلى منظومة الجر الأمامي لسيارة كيا سبورتاج عبر علبة تروس اوتوماتيكية الاداء 7 غيار طراز DSG، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي "تيربو"، بقوة إجمالية قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

تبدأ الاسعار الرسمية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2025 بين 1,889,900 جنيه وصولاً إلى 2,389,900 جنيه.

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