أولويتنا حماية أمن مصر.. أحمد موسى: 20 ألفا من الميليشيات حصلوا على الجنسية السورية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تم إعطاء الجنسية السورية خلال الايام الماضية لحوالي 20 ألفا من الميليشيات من مختلف أنحاء العالم.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي "المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم إعطاء جنسيات سورية إلى ميليشيات ملهمش ورق ".

وتابع :" تم حرق هذه المباني كي لا يكون هناك في سوريا أي معلومة عن أي مواطن سوري".

وأكمل موسى :" الأولوية الإولى والأخيرة هي الحفاظ على أمن الدولة المصرية ".

ولفت الإعلامي احمد موسى :" كل التنظيمات الإرهابية في العالم أصبحت متواجدة في سوريا وهذا الأمر خطر كبير ".