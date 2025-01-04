رمضان صبحي وأوباما على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة الترجي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة الترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: مروان حمدي - فيستون ماييلي - دودو الجباس - يوسف أوباما

ويحل الترجي التونسي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على ستاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.