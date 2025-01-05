القومي للاتصالات: 90% من الهواتف الموجودة في مصر آخر عامين مهربة

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن هناك قوانين خاصة بالجمارك في كل دول العالم.

وأشار إبراهيم، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية “TeN”، إلى أنهم فقط انشأوا منظومة إلكترونية لتحصيل الضرائب الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، ويستهدفون من هذا القرار تشجيع الإنتاج والصناعة المحلية.

هاتف شخصي

ولفت إلى أن أي شخص قادم من الخارج ومعه هاتف شخصي يتم إعفائه من الجمارك والرسوم، مؤكدا أن التطبيق ليس بهدف مراقبة الهواتف كما يتردد.

ونوه رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن أكثر من 90% من الهواتف الموجودة في مصر آخر عامين مهربةوهو ما أثر على الصناعة المحلية.