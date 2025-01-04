عاصم الجزار عن تأسيس حزب الجبهة: النقاشات استمرت أكثر من شهرين

تحدث الدكتور عاصم الجزار، وكيل المؤسسين لحزب الجبهة الوطنية ووزير الإسكان السابق، عن تأسيس حزب الجبهة الوطنية.

وقال الدكتور عاصم الجزار، خلال حواره عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لدينا أكثر من 80 حزب قائم و15 حزب تحت التأسيس"، لافتا إلى أن الحياة السياسية والحراك السياسي في الشارع المصري لا يلاقي استحسان عموم المواطنين.

وأضاف: "كان لابد أن يكون هناك كيان يضع مخرجات الحوار الوطني حيز التنفيذ ويعمل بشكل أو بآخر على تحسين الحياة السياسية وكان أهم القضايا هي العمل بشكل حثيث لرد الاعتبار لكلمة السياسة".

وتابع: "تم عمل مجموعة من اللقاءات مع مجموعات مختلفة من النخب السياسية والاقتصادية والرياضية والعلمية والفنية والمثقفين، والنقاشات استمرت حوالي أكثر من شهرين وتم عمل أكثر من 10 لقاءات مع مجموعات كبيرة من الشباب وفي النهاية بعد التفكير اتضح أننا قادرين على عمل كيان جديد يبدأ وبعد ذلك يأتلف مع كيانات أخرى".