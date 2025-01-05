أهم 10 أخبار اليوم| رئيس الوزراء: إجازة عيد الميلاد لا تشمل الامتحانات..قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس أمناء المتحف المصري الكبير

نشر موقع صدى البلد عددًا من الأخبار الهامة خلال الـ 24 ساعة الماضية كان من بينها رئيس الوزراء: إجازة عيد الميلاد لا تشمل الامتحانات، البابا تواضروس يستقبل وزير الداخلية للتهنئة بعيد الميلاد.

وفي التقرير التالي نستعرض الأخبار التي تم تناولها اليوم السبت الموافق4 يناير 2025..

رئيس الوزراء: إجازة عيد الميلاد لا تشمل الامتحانات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قرارا إجازة السنة الميلادية الجديدة المقرر يوم الثلاثاء، الموافق 7 يناير 2025 ميلادية، لا تشمل أعمال الامتحانات، وأنها تسير وفقا للمواعيد المقررة لها من قبل السلطة المختصة.

البابا تواضروس يستقبل وزير الداخلية للتهنئة بعيد الميلاد .. صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم السبت، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه وفد من قيادات الوزارة، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

لأول مرة .. شهادتا آيزو لـ طب قصر العينى في إدارة البيئة والصحة المهنية

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية طب قصر العيني لأول مرة فى تاريخها، علي شهادتين للأيزو، الأولي في إدارة البيئة ISO 14001/2015، والثانية في مجال السلامة والصحة المهنية ISO 45001/2018 ، إلي جانب حصولها علي تجديد شهادتي أيزو وهما: ISO 9001/2015 الخاصة بإدارة الجودة، وISO 21001/2018 لتطوير العملية التعليمية، وذلك بعد استيفاء كافة المعايير اللازمة بما يؤكد ريادة الكلية ومستشفياتها في مجال التعليم الطبي في مصر، وبما يتسق مع رؤية الجامعة وإستراتيجيتها في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية.

بالصور .. القصة الكاملة لإحالة التحرش بسيدة في دار مسنين للنيابة العامة

أحالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي واقعة التحرش بسيدة تعاني الشلل داخل دار لرعاية المسنين بمصر الجديدة غير مرخصة من قبل أحد المشرفين للنيابة العامة للتحقيق.

بالأسماء..قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس أمناء المتحف المصري الكبير

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القرار رقم 600 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير لمدة ثلاث سنوات برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:



الفلاحين تحذر: ارتفاع أسعار الأعلاف يهدد الثروة الحيوانية

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام الخبير الزراعي ونقيب الفلاحين ، إن الارتفاع الرهيب في الأعلاف ينذر بخراب بيوت المربين ويهدد الثروة الحيوانية ، لافتا إلى ان كيلو تبن القمح وصل ل 8 جنيهات وكيلو الرده وصل ل12 جنيها

لطلاب الثانوية العامة.. كليات جديدة تواكب سوق العمل مباشرة

مع تزايد الطلب على العمالة المؤهلة في الأسواق المصرية، أصبح من الضروري أن توفر الجامعات تعليمًا عالي الجودة يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وزيرا الاتصالات والخارجية يدشنان طوابع بريدية احتفالا بمئوية الدبلوماسية المصرية

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت ٤ يناير ٢٠٢٥ في مراسم تدشين طوابع بريدية بمناسبة مرور أكثر من قرن على الدبلوماسية المصرية، تخليدا لذكرى تأسيس وزارة الخارجية المصرية.

المتضررون من الأحوال الشخصية: نقاشات القانون الجديد تنحاز للمرأة

أكد أحمد عز، المتحدث باسم الآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، أن هناك قلقا بالغا لدى الآباء المتضررين من النقاشات الجارية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، خاصة وأنها تنحاز بشكل واضح إلى المرأة ، مما يهدد استقرار الأسرة ويؤثر سلبًا على مصلحة الطفل.

تحذير عاجل لـ 9 محافظات.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأحد 5 يناير

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأحد في القاهرة والإسكندرية ومطروح وباقي محافظات الجمهورية حيث توقعت الأرصاد سقوط أمطار على عدة محافظات ونشرت الأرصاد الجوية خريطة الأمطار الأحد 5 يناير 2025 والتي تبين أنها متوسطة إلي غزيرة ورعدية على محافظات :