اليوم.. جنايات المحلة تعقد جلسة النطق بإعـ.دام سفاح زفتى

تنظر الدائرة الأولي بجنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المستشار السيد شكر وعضوية كل من المستشار محمد الغريب والمستشار حسام عبد الباسط والمستشار محمد صلاح اليوم جلسة النطق بالحكم علي المتهم "عبد ربه .م" والمعروف إعلاميا بسفاح زفتي بإعدامه عقب إحالة أوراقه إلي فضيلة المفتي وأخذ الرأي الشرعي لاتهامه بإنهاء حياة 5 سيدات و تمزيقهم إلي أشلاء والقاء جثث ضحاياه في مياه نهر النيل.

وكانت هيئة المحكمة الموقرة استمعت إلي مرافعة النيابة العامة و محامين الدفاع عن المجني عليه والمتهم .

وكان في الجلسة السابقة قد انهار المتهم ودخل في نوبه من البكاء والندم أثناء نظر جلسة محاكمة عقب استخراجه من داخل قفص الاتهام مقيد بالكلابشات مردد عبارة "انا ليا ربنا ومش عاوز محامي أمامه وانت اعترفت بكل الجرائم بقتل مراتي و4 سيدات وانا معترف بكل الوقائع دي انتقاما لامي وخيانه ابويا مع عمه ".

وكانت هيئة منصة المحكمة طالبت محامين الدفاع عن المتهم منهما منتدب و متطوع بأهمية تجهيز كافة المستندات المطلوبه للدفاع عنه مؤكدا علي الموقف العادل لأعضاء هيئة المحكمة للتحقيق القصاص العادل .



كما حاول المتهم سفاح النساء في إقناع الحاضرين داخل جلسة محاكمة جنايات وهيئة المحاكمة الموقرة بادعائه الجنون وعدم الثبات الانفعالي معللا مروره بأزمات نفسيه متواليه.



في المقابل كشف تقرير إحالة المتهم بإنهاء حياة سيدات الغربية من ضحاياه عن ارتكاب وقائعه بعد استدراجهم وممارسة الرذيلة معهم خلال فترة الزمنية من (م2020-2024م) حال فترة عمله كالشيف باحدي الفنادق السياحية استخدام أدوات حادة منها "سكينتان وساطورين "وازهاق أرواحهم بقصد القتل العمد والترصد طوال 4 سنوات متوالية .

وكان المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية الأسبق أعطي قراره إلي رئيس نيابة مركز زفتي بإحالة المدعو "ع .م .ه "36 سنة سفاح الغربية الجديد الي المحاكمة الجنائية العاجلة والمتهم بإنهاء حياة 5 سيدات وتمزيق جثامينهم إلي أشلاء ورميها في مياه ترعة الخضراوية الواصلة بين محافظات المنوفية والقليوبية والغربية بطول فرع نهر النيل دمياط .

وكان ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط الجاني عقب ارتكابه واقعه إنهاء حياة السيدة الضحية الرابعة وتمزيق جثمانها وإلقاء أشلاءها في مياه نهر النيل وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.

وكانت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة امرأة مجهولة الهوية ومقطعة ، وملقاه بأماكن متفرقة في ترعة الخضراوية التابعة لمركز زفتي.

كما باشرت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية بالانتقال رفقة الإنقاذ النهري لمسرح الجريمة وبعد التحريات الأولية ، تبين أن الجثة لامرأة ومقطعة لأشلاء ، كما تمكنت الشرطة بمساعدة رجال الإنقاذ النهري في العثور علي اليدين والرجلين مقطعة من الركبة للأطراف بترعة الخضراوية لكفر حسان.

كما تم البحث عن باقي أجزاء الجثة وتم تحديد هوية الجاني وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة قتل 5 فتيات .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة تم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين إستكمال التحريات.