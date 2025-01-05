قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل اتصال بلينكن وعبدالعاطي حول غزة وسوريا
وسط ترقب بيراميدز.. هل يجدد حمزة علاء عقده مع الأهلي؟.. هذا موقف اللاعب
«بلينكن»: خطة اليوم التالي لحرب غزة ستسلم لإدارة «ترامب» إذا لم تنفذ قريبًا
إعلامي يكشف موقف «كولر» بشأن ثلاثي الأهلي
«حزب الله»: صبرنا قد ينفد قبل انتهاء فترة الهدنة المحددة بـ 60 يومًا
عروض قطرية وسعودية لـ أكرم توفيق وأرقام الأهلي بعيدة عن طلبات اللاعب
سعر أقل جرام ذهب اليوم 5-1-2025
فيروس جديد؟ موجة إنفلونزا غير عادية تجتاح أوروبا
هل يجوز ترديد دعاء اللهم عاملني بعدلك لا برحمتك؟ تحذير من علي جمعة
القاهرة الإخبارية: الشرطة الإسرائيلية تعتقل عددًا من المتظاهرين فى تل أبيب
باحث سياسى: نتنياهو يواصل خلق الصعوبات أمام صفقة تبادل الأسرى
هشام العسكري يكشف عن حقيقة وجود علاقة بين زلازل إثيوبيا وسد النهضة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

اليوم.. جنايات المحلة تعقد جلسة النطق بإعـ.دام سفاح زفتى

سفاح سنبو بالغربية
سفاح سنبو بالغربية
الغربية أحمد علي
×

تنظر الدائرة الأولي بجنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المستشار السيد شكر وعضوية كل من المستشار محمد الغريب والمستشار حسام عبد الباسط والمستشار محمد صلاح  اليوم   جلسة النطق بالحكم  علي المتهم  "عبد ربه .م" والمعروف إعلاميا بسفاح زفتي بإعدامه عقب إحالة أوراقه إلي فضيلة المفتي وأخذ الرأي الشرعي لاتهامه بإنهاء حياة 5 سيدات و تمزيقهم إلي أشلاء والقاء جثث ضحاياه في مياه نهر النيل.

وكانت هيئة المحكمة الموقرة استمعت  إلي مرافعة النيابة العامة و محامين الدفاع عن المجني عليه والمتهم .

وكان في الجلسة السابقة قد انهار المتهم  ودخل في نوبه من البكاء والندم أثناء نظر جلسة محاكمة عقب استخراجه من داخل قفص الاتهام مقيد بالكلابشات مردد عبارة "انا ليا ربنا ومش عاوز محامي أمامه وانت اعترفت بكل الجرائم بقتل مراتي و4 سيدات وانا معترف بكل الوقائع دي انتقاما لامي وخيانه ابويا مع عمه ".

وكانت هيئة منصة المحكمة طالبت  محامين الدفاع عن المتهم منهما منتدب و متطوع بأهمية تجهيز كافة المستندات المطلوبه للدفاع عنه مؤكدا علي الموقف العادل لأعضاء هيئة المحكمة للتحقيق القصاص العادل .


كما حاول المتهم سفاح النساء في إقناع الحاضرين داخل جلسة محاكمة جنايات وهيئة المحاكمة الموقرة بادعائه الجنون وعدم الثبات الانفعالي معللا مروره بأزمات نفسيه متواليه. 

في المقابل كشف تقرير إحالة المتهم بإنهاء حياة سيدات الغربية من ضحاياه عن ارتكاب وقائعه بعد استدراجهم وممارسة الرذيلة معهم خلال فترة الزمنية من (م2020-2024م) حال فترة عمله كالشيف باحدي الفنادق السياحية استخدام أدوات حادة منها "سكينتان وساطورين "وازهاق أرواحهم بقصد القتل العمد والترصد طوال 4 سنوات متوالية .

وكان المستشار حلمي عطا الله   المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية الأسبق أعطي  قراره  إلي رئيس نيابة مركز زفتي بإحالة المدعو "ع .م .ه "36 سنة سفاح الغربية الجديد الي المحاكمة الجنائية العاجلة والمتهم بإنهاء حياة 5 سيدات وتمزيق جثامينهم إلي أشلاء ورميها في مياه ترعة الخضراوية الواصلة بين محافظات المنوفية والقليوبية والغربية بطول فرع نهر النيل دمياط .

وكان ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط الجاني عقب ارتكابه واقعه إنهاء حياة السيدة الضحية الرابعة وتمزيق جثمانها وإلقاء أشلاءها في مياه نهر النيل وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.

وكانت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة امرأة مجهولة الهوية ومقطعة ، وملقاه بأماكن متفرقة في ترعة الخضراوية التابعة لمركز زفتي.

كما باشرت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية بالانتقال رفقة الإنقاذ النهري لمسرح الجريمة وبعد التحريات الأولية ، تبين أن الجثة لامرأة ومقطعة لأشلاء ، كما تمكنت الشرطة بمساعدة رجال الإنقاذ النهري في العثور علي اليدين والرجلين مقطعة من الركبة للأطراف بترعة الخضراوية لكفر حسان.

كما تم البحث عن باقي أجزاء الجثة وتم تحديد هوية الجاني وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة قتل 5 فتيات .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة تم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين إستكمال التحريات.

الغربية سفاح إحالة المفتي سنبو زفتي جلس النطق بالحكم اعداد المتهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

منخفض جوي قادم .. أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظات بعد ساعات

اجازة عيد الميلاد

رسميا.. مجلس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

رئيس الوزراء

مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 للقطاعين العام والخاص

سقوط امطار

72ساعة قاسية| الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة وأمطار غزيرة بهذه المناطق

ضرائب التليفونات

جمارك مطار القاهرة: لو معاك تليفون هدية هيدخل دون ضرائب

عمر مرموش

عمر مرموش يرد على أنباء انتقاله إلى مانشيستر سيتي

كولر

وصفه بكلمة غير متوقعة| نجم الأهلي يوجّه طلبًا عاجلا لإدارة النادي يخص كولر

امام عاشور

غياب مؤكد لـ إمام عاشور عن مباراة الأهلي القادمة فى دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

سعر الريال القطري في مصر

سعر الريال القطري في مصر اليوم

العمالة غير الرسمية

الإحصاء: 30% من موظفي الحكومة يعملون بالاقتصاد غير الرسمي

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

إحياء العلامات التاريخية وتسويق منتجات الغزل والنسيج .. أبرز تطورات مشروعات وزارة قطاع الأعمال العام

بالصور

كارول سماحة تكشف عن عمرها الحقيقي وتتعامل مع تحدياته: هذا الرقم لا يعكس طاقتي

كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة

في عيد ميلادها.. 10 صور أثارت ضجة لـ هنا الزاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

خلال 2024.. إعادة إحلال وتجديد وترميم 100 مسجد بـ7 مليارات جنيه بالمنيا

حصاد مديرية أوقاف المنيا
حصاد مديرية أوقاف المنيا
حصاد مديرية أوقاف المنيا

أمهات فى الطريق.. نجمات يعشن سعادة غامرة بعد بدء شهور الحمل| صور

سلمي أ بوضيف
سلمي أ بوضيف
سلمي أ بوضيف

فيديو

اقفلوا بوقكوا و أنا بومب

بعد ظهوره بوزن زائد.. خالد الصاوي يروى تفاصيل إصابته بشلل فى المعدة

ياسمين فتح الله

إعلان حالة الطوارئ في الصين.. فيروس جديد يثير القلق

إيناس مكي ووالدتها

كانت بنتي .. إيناس مكي تروي كواليس وفاة والدتها

مرض فيكساس

مرض فيكساس النادر يصل مصر.. أبرز أعراضه والمعرضين للاصابة به

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: نفسك في إيه؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

المزيد