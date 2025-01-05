هل يتحالف حزب الجبهة الوطنية مع «مستقبل وطن»؟.. عاصم الجزار يُجيب|فيديو

ردّ الدكتور عاصم الجزار، وكيل المؤسسين لحزب الجبهة الوطنية ووزير الإسكان السابق، على إمكانية أن يتحالف حزب الجبهة الوطنية مع حزب مستقبل وطن.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، خلال حواره عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن حزب الجبهة الوطنية لا ينتمي إلى شخص ولا ينتمي إلى جهة، وإنما ينتمي إلى فكره.

وأضاف أن السياسة ليست خداع الناس والكذب عليهم ولكن تنفيذ الوعود والتعامل بصدق وشفافية مع المواطنين٫ موضحًا أن حزب الجبهة الوطنية سيتحالف مع أي كيان أو فكرة تخدم الوطن.

وأشار: حزب الجبهة الوطنية جاء في ضوء المشهد السياسي الذي لا يلاقي استحسان عموم المواطنين رغم وجود عدد كبير من الأحزاب٫ مضيفًا: “هنتحالف مع أي حد عنده القدرة لخدمة الوطن، مستقبل وطن، وحماة الوطن، مستقلين، معارضين، وكل دول كانوا في لقاءاتنا نتحاور ونتناقش عشان ناخد قرار إنشاء هذا الكيان”.