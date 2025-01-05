استعدادًا لموسم رمضان المقبل.. أحمد داود يبدأ تصوير مسلسل «الشرنقة»

بدأ المخرج محمود عبد التواب توبة التحضيرات لمسلسل “الشرنقة” ، والذي يقوم ببطولته النجم أحمد داود، ومن المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، العمل من إنتاج شركة أروما ستوديوز، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإشراف عام مصطفى العوضي، ويتألف من 15 حلقة تُعرض على منصة Watch It، فيما من المتوقع بدء التصوير خلال الأيام القادمة.





ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد داود كل من مريم الخشت، ياسر عزت، صبري فواز، علي الطيب، ومجموعة أخرى من الفنانين، سيتم الكشف عن أسمائهم لاحقًا.





على صعيد آخر، يُعرض حاليًا لأحمد داود فيلم “الهوى سلطان”، الذي ينتمي لنوعية الأفلام الرومانسية الاجتماعية، ويتناول العلاقات والحب بين الأصدقاء. الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، ويشارك في بطولته منة شلبي، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، وفدوى عابد، إلى جانب مجموعة مميزة من النجوم.

و علقت الفنانة علا رشدى على قبلة زوجها الفنان أحمد داود للفنانة منى شلبى ضمن أحداث فيلم “الهوى سلطان” والذى أثار حالة من الجدل الواسع عند عرضه.

وقالت علا رشدى عبر لقاء ببرنامج et بالعربى : “عادي يعني، دا مش جوزي دا ممثل، انتو عايزني أغير بالعافية، وأنا بتفرج عليه بجد حسيت إنه الله بوسة حلوة، والمشهد والفيلم جميل عموما”.

وفى تصريح آخر قال أحمد داود فى برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى : “ما كنتش قاصد نهائياً إنى أغيب عن فيلم ولاد رزق، وكل الكلام اللى اتقال إنى كنت قاصد وبعدين عملت فيلم الهوى سلطان مش حقيقى تماماً، اللى حصل كله ترتيب وسيناريو ربانى فقط ما ليش أى دخل فيه وبالعكس حاولت إنى أكون موجود فى فيلم ولاد رزق 3 وكنت أتمنى ده يحصل، لكن ما قدرتش مع ارتباطى بأعمال أخرى”

وكان محمود عبد التواب قد انتهى مؤخرًا من مسلسل “رقم سري” الذي قامت ببطولته الفنانة ياسمين رئيس، وعُرض على شاشة dmc محققًا نجاحًا ملحوظًا. العمل الذي ينتمي لدراما التشويق والإثارة شارك فيه نخبة من النجوم، منهم صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، وأحمد الرافعي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.