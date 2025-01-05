قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1000 جنيه لكل مواطن.. أماكن صرف منحة «العمالة غير المنتظمة» بمناسبة عيد الميلاد
أستاذ اقتصاد يوضح جهود الدولة لدعم وتشجيع الصناعة المحلية |فيديو
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 5-1-2025
بطلان الصلاة 40 يومًا لمن قرأ حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الإفتاء تحسم الجدل
«شعبة الاتصالات»: جمارك الهواتف المحمولة على المسافرين.. والمواطنون مطالبون بإثبات الملكية|فيديو
15محافظة في مرمى الأمطار اليوم.. منخفض جوي يضرب البلاد والأرصاد تحذر
إعلامي: حسام عبدالمجيد يسعى لتعديل عقده مع الزمالك وليس متحمسًا للاحتراف في المكسيك
امتحانات نصف العام 2025.. الأزهر يقدم 10 نصائح للطلاب لمذاكرة سهلة
الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد بعد توقعات الأرصاد بأمطار غزيرة اليوم الأحد
تشكيل خاطئ.. هشام حنفي: «الشناوي» لا يتحمل هدف بلوزداد
أتكاسل عن صلاة الفجر لشدة البرد فهل على إثم؟.. علي جمعة يجيب
أعمال شهر رجب .. تعرف على أفضلها وداوم عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

أمير هشام: «كولر» يتحمل عددًا من الإخفاقات الأخيرة.. ورسالة مهمة للخطيب

كولر
كولر
×

أكد الإعلامي أمير هشام، أن خسارة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري، لا يجب تحميلها للاعب معين في الفريق، مشيرًا إلى أن هناك تقصيرًا من محمد الشناوي حارس الفريق، لكنه ليس السبب الرئيسي في خسارة الفريق.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "يجب أن تكون هناك منطقية، فهل الشناوي هو من أشرك كريم الدبيس وخالد عبدالفتاح، بينما يجلس مروان عطية وأكرم توفيق على الدكة، وهل الحارس هو من دفع بـ تاو وكهربا في الدقيقة 97، ولذلك مارسيل كولر هو من يتحمل المسئولية".

وأضاف: "كولر هو المسئول الأول عن الفريق، وهناك عدد من الإخفاقات منذ انطلاق الموسم، بالإضافة لوجود تقصير إداري، وبعض السلبيات التي تحدثنا عنها مرارًا وتكرارًا، وسبق وتحدثنا عن اتفاق بين المدرب والشناوي على جلوسه في منزله والخلود للراحة حال عدم المشاركة بصفة أساسية، وهو الخبر الذي قمنا بالتأكيد عليه كثيرًا، رغم النفي المتكرر في المنابر الإعلامية المختلفة".

وواصل: "هناك خطأ كبير من محمد الشناوي بعدم موافقته على الجلوس احتياطيًا، وهذا الأمر يتحمل مسئوليته أيضًا مارسيل كولر الذي منح الموافقة للحارس على ذلك، واللوم على المدرب في النهاية، لأنه لو اختار اسمه ووضعه ضمن القائمة، واتخذ قرارًا بجلوسه احتياطيًا فلن يستطيع أحد أن يُراجعه في قراره".

وأكمل: "جميعًا نحب ونحترم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والذي صنع تاريخًا كبيرًا وتُوج بالعديد من البطولات بشكل غير مسبوق في التاريخ، وهو من أكثر رؤوساء النادي تحقيقًا للإنجازات، ولكن لابد أن يُدرك جيدًا أن المرحلة الحالية هامة، ولو لم يكن المردود على مستوى طموحات الجماهير، فكل الانجازات سوف تكون موجودة في التاريخ، لكن ستُمحى من ذاكرة الجماهير".

وزاد: "المرحلة الحالية في غاية الأهمية، وقد تؤثر على الانجازات التاريخية التي تحققت في مسيرة الخطيب كرئيس للنادي، وجمهور الأهلي اعتاد على ذلك، ويجب أن يعي ويدرك الخطيب ذلك بشكل جيد، خصوصا في ظل الاستعداد لكأس العالم للأندية.. يجب أن يكون هناك دعم قوي وصفقات سوبر ومؤثرة من يناير الحالي وحتى قبل انطلاق كأس العالم للأندية".

واختتم: "الخطيب رئيس ناجح وإداري كبير في تاريخ الأهلي، لكن عليه أن يدرك جيدًا صعوبة المرحلة الحالية، وأهميتها لدى الجمهور بالكامل".

الخطيب الشناوي كولر مواجهة شباب بلوزداد الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضرائب التليفونات

جمارك مطار القاهرة: لو معاك تليفون هدية هيدخل دون ضرائب

عمر مرموش

عمر مرموش يرد على أنباء انتقاله إلى مانشيستر سيتي

جوميز

مدرب الزمالك السابق.. حقيقة إقالة جوزيه جوميز من تدريب الفتح السعودي

الأرصاد تكشف حالة الطقس الاحد 5 يناير 2025

تحذير عاجل لـ 9 محافظات.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأحد 5 يناير

جوميز

النادي السعودي حسم الجدل.. هل يرحل جوميز عن الفتح لتدريب الأهلي؟

زلزال اثيويبا

أقوى زلزال في إثيوبيا.. ماذا يحدث بمنطقة الأخدود

محمد الشناوي

قرار صادم من كولر ضد محمد الشناوي بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد

ياسمين فتح الله

إعلان حالة الطوارئ في الصين.. فيروس جديد يثير القلق

ترشيحاتنا

المأذون

تحذير من نقيب المأذونين للشباب.. فيديو

مدبولى ورجال الاعمال

السادات: حديث رئيس الوزراء مع رجال الأعمال بادرة طيبة

ضياء رشوان

ضياء رشوان: حزب الجبهة الوطنية ثمرة الحوار الوطني.. فيديو

بالصور

علامات خفية في عينيك قد تكون مؤشرًا لمشاكل صحية خطيرة.. تعرف عليها

علامات خفية في عينيك قد تكون مؤشرًا لمشاكل صحية خطيرة وإرتفاع السكر فى الدم
علامات خفية في عينيك قد تكون مؤشرًا لمشاكل صحية خطيرة وإرتفاع السكر فى الدم
علامات خفية في عينيك قد تكون مؤشرًا لمشاكل صحية خطيرة وإرتفاع السكر فى الدم

من شاشة البلايستيشن إلى قلوب المتابعين أصالة كامل تنتظر مولودها الأول|صور

أصالة كامل تعلن عن حملها الأول
أصالة كامل تعلن عن حملها الأول
أصالة كامل تعلن عن حملها الأول

أسهل طريقة لعمل البانيه بمذاق لا يقاوم لأطفالك .. بخطوات بسيطة

أسهل طريقة لعمل البانية لأطفالك
أسهل طريقة لعمل البانية لأطفالك
أسهل طريقة لعمل البانية لأطفالك

ماذا يحدث لجسمك وعقلك عند الاستيقاظ يومين متتاليين؟.. تأثيرات مفاجئة وصادمة

ما الذي يحدث لجسمك وعقلك عند الاستيقاظ لمدة يومين متتاليين؟... تأثيرات مفاجئة وصادمة
ما الذي يحدث لجسمك وعقلك عند الاستيقاظ لمدة يومين متتاليين؟... تأثيرات مفاجئة وصادمة
ما الذي يحدث لجسمك وعقلك عند الاستيقاظ لمدة يومين متتاليين؟... تأثيرات مفاجئة وصادمة

فيديو

اقفلوا بوقكوا و أنا بومب

بعد ظهوره بوزن زائد.. خالد الصاوي يروى تفاصيل إصابته بشلل فى المعدة

ياسمين فتح الله

إعلان حالة الطوارئ في الصين.. فيروس جديد يثير القلق

إيناس مكي ووالدتها

كانت بنتي .. إيناس مكي تروي كواليس وفاة والدتها

مرض فيكساس

مرض فيكساس النادر يصل مصر.. أبرز أعراضه والمعرضين للاصابة به

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: نفسك في إيه؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

المزيد