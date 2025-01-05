أمير هشام: «كولر» يتحمل عددًا من الإخفاقات الأخيرة.. ورسالة مهمة للخطيب

أكد الإعلامي أمير هشام، أن خسارة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري، لا يجب تحميلها للاعب معين في الفريق، مشيرًا إلى أن هناك تقصيرًا من محمد الشناوي حارس الفريق، لكنه ليس السبب الرئيسي في خسارة الفريق.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "يجب أن تكون هناك منطقية، فهل الشناوي هو من أشرك كريم الدبيس وخالد عبدالفتاح، بينما يجلس مروان عطية وأكرم توفيق على الدكة، وهل الحارس هو من دفع بـ تاو وكهربا في الدقيقة 97، ولذلك مارسيل كولر هو من يتحمل المسئولية".

وأضاف: "كولر هو المسئول الأول عن الفريق، وهناك عدد من الإخفاقات منذ انطلاق الموسم، بالإضافة لوجود تقصير إداري، وبعض السلبيات التي تحدثنا عنها مرارًا وتكرارًا، وسبق وتحدثنا عن اتفاق بين المدرب والشناوي على جلوسه في منزله والخلود للراحة حال عدم المشاركة بصفة أساسية، وهو الخبر الذي قمنا بالتأكيد عليه كثيرًا، رغم النفي المتكرر في المنابر الإعلامية المختلفة".

وواصل: "هناك خطأ كبير من محمد الشناوي بعدم موافقته على الجلوس احتياطيًا، وهذا الأمر يتحمل مسئوليته أيضًا مارسيل كولر الذي منح الموافقة للحارس على ذلك، واللوم على المدرب في النهاية، لأنه لو اختار اسمه ووضعه ضمن القائمة، واتخذ قرارًا بجلوسه احتياطيًا فلن يستطيع أحد أن يُراجعه في قراره".

وأكمل: "جميعًا نحب ونحترم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والذي صنع تاريخًا كبيرًا وتُوج بالعديد من البطولات بشكل غير مسبوق في التاريخ، وهو من أكثر رؤوساء النادي تحقيقًا للإنجازات، ولكن لابد أن يُدرك جيدًا أن المرحلة الحالية هامة، ولو لم يكن المردود على مستوى طموحات الجماهير، فكل الانجازات سوف تكون موجودة في التاريخ، لكن ستُمحى من ذاكرة الجماهير".

وزاد: "المرحلة الحالية في غاية الأهمية، وقد تؤثر على الانجازات التاريخية التي تحققت في مسيرة الخطيب كرئيس للنادي، وجمهور الأهلي اعتاد على ذلك، ويجب أن يعي ويدرك الخطيب ذلك بشكل جيد، خصوصا في ظل الاستعداد لكأس العالم للأندية.. يجب أن يكون هناك دعم قوي وصفقات سوبر ومؤثرة من يناير الحالي وحتى قبل انطلاق كأس العالم للأندية".

واختتم: "الخطيب رئيس ناجح وإداري كبير في تاريخ الأهلي، لكن عليه أن يدرك جيدًا صعوبة المرحلة الحالية، وأهميتها لدى الجمهور بالكامل".