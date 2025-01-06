عضو التحالف الوطني: ملتزمون بتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية

أكد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عصام عبدالرحمن، أن التحالف يهدف إلى تلبية الاحتياجات الأكثر أهمية للشرائح الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال عصام عبد الرحمن - في مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح البلد) المذاع على قناة (صدى البلد) - إن التحالف، من خلال جميع مؤسساته، يطلق دائما مبادرات رائدة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، بما في ذلك توفير الاحتياجات الضرورية من المواد الغذائية.

وأشار إلى أن التحالف أطلق المرحلة الثانية من مبادرة (إيد واحدة) في نهاية عام 2024، حيث تكاتفت جهود مؤسسات التحالف لتنفيذ هذه المبادرة وتوفير البطاطين والمواد الغذائية، خاصة في ظل زيادة حدة البرد، ولا سيما في المناطق الحدودية والنائية.

وأضاف أن التحالف يعمل بشكل متكامل لتلبية احتياجات الأسر بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير" التي تنفذ أهداف التحالف من خلال إطلاق عدة مبادرات منها (إيد واحدة) و(صناع الدفا).. لافتا إلى أن فريق العمل اليوم ينطلق نحو واحة الفرافرة لتوزيع بطاطين الشتاء وكراتين المواد الغذائية على السكان في المناطق الصحراوية والقرى.

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي.. أوضح عبدالرحمن أن التحالف يعمل على استقبال دفعات جديدة من السيدات القرويات المعيلات عبر مراكز استدامة، لتقديم التدريب اللازم لهن على الحرف اليدوية، مشيرا إلى أن قطاع التعليم يضطلع بدور كبير ضمن أنشطة مبادرة "إيد واحدة" في مرحلتها الثانية، وخاصة من خلال استئناف المسوحات الطبية لطلاب المدارس مع اقتراب انتهاء الفصل الدراسي الأول.

وشدد عضو التحالف الوطني على اهتمام التحالف الكبير بالقطاع الطبي، حيث يواصل جهوده في توفير الخدمات الطبية للأهالي من خلال مبادرات رائدة مثل "عينك في عيننا"، والتي تهدف إلى الحد من مسببات العمى عبر تقديم خدمات طبية متنوعة، تشمل الكشف وصرف العلاج وتوفير النظارات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية.