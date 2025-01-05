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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

ناصر تركي: اللجنة الوزارية للسياحة جنبت القطاع تداخلات 20 وزارة

ناصر تركي
ناصر تركي
محمد الاسكندرانى
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أكد ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، اهتمام الدولة بقطاع السياحة والذي يعد من أهم مصادر العملة الأجنبية القادمة لمصر والتي تصب في الموازنة العامة للدولة.

وأشاد ناصر تركي، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والخاص بتشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس الوزراء، وهو ما جنب القطاع السياحي تداخلات أكثر من 20 وزارة وأزال الكثير من المعوقات التي تواجه نشاط القطاع.

وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن وجود رئيس الوزراء على رأس هذه المجموعة وضم عدد من المستثمرين في القطاع السياحي لها ساهم في حل كثير من المشاكل والعقبات التي تواجه القطاع.

وتابع ناصر تركي: هذا العام استطاعت السياحة تحقيق أفضل نتائج في عدد السياح القادمين إلى مصر بعد سنين طويلة افتقد فيها القطاع ذلك، حيث تجاوزت 15,7 مليون سائح رغم التحديات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على حجم السياحة الوافدة إلى مصر، ولولا هذه التحديات كانت أعداد السياح قد تجاوزت 18 مليون سائح هذا العام.

وأضاف ناصر تركي، في تصريحات له، أن التنوع السياحي الموجود في مصر والذي يجمع بين السياحة الشاطئية والنيلية والأثرية والدينية يضعها ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية، مشيدا برؤية القيادة السياسية الصائبة لتطوير الكبير مسار العائلة المقدسة حالياً والذي يساهم في جذب شرائح كبيرة من السياح.

وأشار ، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إلى أن توفر عنصر الأمن والأمان في مصر يشكل حجر الأساس في زيادة الوفود السياحية القادمة لمصر، مؤكدا على أنه لا سياحة دون توافر عنصر الأمن والأمان.

كما أكد ناصر تركي، أن تطوير المطارات والبنية التحتية والخدمات الخاصة بالطرق الجديدة ساهم بشكل كبير في زيادة الجذب السياحي إلى المزارات المصرية، ومع افتتاح القطار السريع سوف يتمكن السائح من زيارة عدة أماكن سياحية في محافظات مختلفة.

وقال نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن المبادرات التي طرحتها الدولة مؤخراً ممثلة في وزارة السياحة والآثار لدعم القطاع السياحي والافتتاحات المتتالية للمشروعات السياحية والمزارات الأثرية، يعزز التنوع السياحي ويساهم في استقطاب شرائح جديدة من السياح.

وشدد على أن القطاع السياحي يفيد المجتمع كله، حيث يوفر فرص كبيرة أمام 72 صناعة كثيفة العمالة تشارك في المنظومة وهو ما يوفر فرص عمل متنوعة للآلاف من المصريين.

وحول المستهدف من قطاع السياحة خلال عام 2025، قال ناصر تركي، إن الأحداث في منطقتنا تتجه نحو الهدوء وهو ما ينعكس إيجاباً على القطاع والاستثمار السياحي خاصة في ظل وجود بنية تحتية قوية عملت عليها الدولة خلال الفترة الماضية، وهو ما يجعلنا من أوائل الدول في استقطاب المزيد من الوفود السياحية.

وأشار إلى أنه من المنتظر خلال عام 2025 افتتاح المتحف المصري الكبير والذي يعد الأكبر في العالم، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل جولاته يدعو رؤساء وملوك دول العالم إلى حضور حفل افتتاح المتحف والذي سوف يعد من أهم الأحداث العالمية المتوقعة خلال هذا العام الحالي.

ولفت إلى أن التطوير الذي تشهده منطقة الأهرامات سوف يجعلها من أهم مناطق الجذب السياحي في العالم، وهو ما ينعكس على زيادة أعداد السياح ومدد الإقامة الخاصة بكل سائح.

وحول الاستراتيجية الوطنية للسياحة، أكد ناصر تركي، أن الاستراتيجية تستهدف استدامة السياحة من خلال تنوع المنتجات المقدمة للأسواق العالمية، مع تحسين تجربة السائح، مشددا على ضرورة رفع كفاءة القطاع الحكومي المتعامل مع القطاع الخاص مع تقديم التدريب اللازم للمتعاملين مع السائح بالإضافة إلى تحسين المناطق السياحية وهو ما تعمل عليه الدولة حالياً.


وفيما يخص الاستعداد لموسم الحج 2028، قال ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن شركات السياحة تستهدف الحصول على المركز الأول هذا العام في تنظيم الحج السياحي على مستوى العالم العربي والإسلامي.


وأوضح أن وزارة الحج السعودية وضعت معايير تنافسية بين الشركات السعودية التي تعمل على خدمة ضيوف الرحمن، وهناك إصرار من شركات السياحة المصرية على الالتزام بهذه المعايير والتوقيتات المحددة لأداء المناسك وتقديم كافة الخدمات اللازمة لراحة وسلامة الحجاج.

وأضاف أن الحج السياحي هو الوحيد الذي يتطور برؤية مستدامة، مشيداً بالكفاءات الموجودة في وزارة السياحة والآثار والتي تستطيع تقديم تجربة مميزة لحجاج السياحة المصريين.

وأشار نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج، إلى أن تضافر الجهود بين وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية وغرفة شركات السياحة لإنجاح موسم الحج المقبل وتوفير كافة سبل الراحة للحجاج.

ولفت ناصر تركي، إلى أن أعداد حجاج السياحة في 2024 بلغ 23 ألف حاج وخلال موسم الحج المقبل في 2025 فإن أعداد الحجاج ارتفعت إلى 36 ألف حاج، مشيراً إلى أن شركات السياحة نجحت حتى نهاية ديسمبر 2024 في تقديم الخدمات لأكثر من 400 ألف معتمر منذ بداية الموسم في نهاية شهر أغسطس الماضي.

السياحة الغرف السياحية ناصر تركي

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