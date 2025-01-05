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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار العالم

رئيس باكستان: ندعم حق شعب كشمير في تقرير مصيره

الرئيس الباكستاني
الرئيس الباكستاني
محمد الصاحى
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أكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرادري، أن القرار الذي صدر عن لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالهند وباكستان والذي ينص على أن نزاع جامو وكشمير سيتم حله من خلال الطريقة الديمقراطية المتمثلة في استفتاء حر ونزيه تحت رعاية الأمم المتحدة كان في جوهره بمثابة إعادة تأكيد على الحق الطبيعى و الأصيل للكشميريين في تقرير المصير، والذي كرسه القانون الدولي وتدعمه مواثيق حقوق الإنسان الدولية.


جاء ذلك في كلمة الرئيس الباكستاني بمناسبة يوم حق تقرير المصير الذي يوافق 5 يناير من كل عام، والذي يحيى فيه الكشميريون في جميع أنحاء العالم اليوم الذكرى السادسة والسبعين للقرار الذي اتخذته لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالهند وباكستان.

وقال الرئيس الباكستاني إن الهند تنكر هذا الحق على شعب جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قبل الهند لأكثر من سبعة عقود وتخضعهم للقمع والعنف والوحشية المنهجية.

وأشار إلى أن الهند منذ 5 أغسطس 2019، اتخذت خطوات تهدف إلى تغيير التركيبة الديموجرافية والسياسية لإقليم جامو وكشمير المحتل، لتحويل شعب كشميرإلى مجتمع عاجز في وطنه، وعلى الرغم من ذلك، فإن روح الشعب الكشميري لا تزال حية ولا يمكن قمع نضاله من أجل الحرية.

ولفت إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد سنويًا قرارًا بشأن "الإدراك العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير" الذي يلفت الانتباه الدولي نحو محنة وحقوق الأشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف الاحتلال القسري.

وأكد على أن المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، مسؤول عن الوفاء بهذا الوعد ودعم شعب جامو وكشمير المحتل في ممارسة حقه الطبيعى و الأصيل في تقرير المصير.

ودعا المجتمع الدولي إلى منع الهند من ارتكاب الأعمال الوحشية وانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم جامو وكشمير المحتل.

وأكد أن بلاده ستواصل تقديم دعمها السياسي والدبلوماسي والأخلاقي الكامل للشعب الكشميري الشجاع في نضاله العادل من أجل حقوقه، بما في ذلك حقه الطبيعى و الأصيل في تقرير المصير، كما هو منصوص عليه في القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

باكستان كشمير قضية كشمير

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