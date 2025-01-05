مدير «الإغاثة الطبية»: غزة تحولت إلى سجن كبير والخدمات الصحية منعدمة

قال بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إنّ الاحتلال الإسرائيلي ما زال يحاصر مستشفيات شمال قطاع غزة مثل مستشفى العودة، موضحا أنّ باقي المستشفيات والمراكز الصحية جميعها سقطت، كما أن إخلاء السكان من شمال غزة تم بشكل كبير.



وأضاف «زقوت»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك 10 آلاف من السكان الفلسطينيين ما زالوا في شمال قطاع غزة، إذ إنهم يصارعون البقاء في ظل قسوة الحياة والجوع وانعدام الخدمات كافة، فضلاً عن غياب الأمن.

وأشار إلى أنّ السكان يعتقدون أن الخروج من منازلهم والذهاب إلى أي منطقة إنسانية أخرى في غزة سيعرضهم للخطر.

وتابع: «المستشفيات المتبقية في قطاع غزة بأكمله 7 مستشفيات وتعمل بشكل جزئي منها 4 في خان يونس ومستشفى في دير البلح و2 في غزة، لكن جميع المستشفيات تقدم خدمات جزئية أي 20% من الخدمات الأساسية التي كانت تقدمها، بالتالي الحاجة إلى الخدمات الصحية يتفاقم في ظل المعاناة الإنسانية التي يعيشها جميع المواطنين الفلسطينيين».



