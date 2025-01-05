نجوم "وتر حساس" في ضيافة لميس الحديدي.. الثلاثاء

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON" نجوم مسلسل "وتر حساس"، صبا مبارك وإنجي المقدم وهيدي كرم وذلك في حلقة يوم الثلاثاء المقبل.

يأتي اللقاء الذي يذاع في تمام الساعة التاسعة مساء بعد التفاعل الكبير والمشاهدات الواسعة التي حققها المسلسل الذي عرُض على قناة "ON" خلال الفترة الماضية.

يتحدث الضيوف خلال اللقاء عن أدوراهن في "وتر حساس" وأهم كواليس المسلسل والقضايا التي يناقشها، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، وبطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق.

وقد أثار مسلسل وتر حساس جدلا في مصر وصل إلى حد مطالبات برلمانية بإيقافه بسبب تناوله قضايا اجتماعية اعتبرها البعض شائكة، مثل الخيانة الزوجية، وعلاقات عائلية وصفت بالمشوهة.

أبطال وصناع المسلسل حرصوا على الرد سواء في لقاءات صحفية أو تلفزيونية على الجدل وأكدوا أنه ليس به أي شيء مسيء، وطالبوا بعدم استعجال الحكم عليه".

تفاصيل وتر حساس

المسلسل مكون من 45 حلقة، ويدور في إطار تشويقي رومانسي حول 3 سيدات، ويجسد تميم عبده دور والد إنجي المقدم ويظهر أحمد جمال سعيد بدور شقيقها، فيما تقدم عايدة فهمي دور والدة صبا وتظهر هاجر عفيفي بشخصية شقيقتها.