عشان تدفى .. طريقة عمل طاجن بطاطا حلوة

طاجن بطاطا حلوة من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تناولها خلال فصل الشتاء، وتقديمها لأفراد أسرتك وضيوفك في المنزل أيضا.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاجن بطاطا حلوة، فيما يلي…

مقادير طاجن بطاطا حلوة:



كيلو بطاطا حلقات

كوب سكر

لتر حليب

نصف كوب قشطة بلدي

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

نصف كوب فول سوداني

نصف كوب زبيب

ملعقة صغيرة قرفة بودر



طريقة تحضير طاجن بطاطا حلوة:



بعد غسل البطاطا جيدا نقشرها ثم نقطعها حلقات متوسطة السمك نضعها ونضع عليها الزبيب والسوداني نقلبهم ثم نقلب الحليب والسكر والقرفة والفانيليا ثم نضيفهم الي البطاطا ونضع القشطة على الوجة ثم ندخلها فرن ساخن تأخذ لون ذهبي مميز وتقدم ساخنة.