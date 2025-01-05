متحدث الكنيسة القبطية يكشف تفاصيل قداس عيد الميلاد المجيد

أكد القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن القداس الرئيسي سيكون في كاتدرائية ميلاد المسيح، مشيرا إلى أن البابا تواضروس الثاني سيصلي بالقداس، ومن المنتظر أن يشهد القداس استقبال العديد من المسؤولين.

وقال موس إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن ملامح اهتمام الدولة بترسيخ دعائم المواطنة يظهر بشكل عملي وليس مجرد كلام وشعارات، وأصبح شديد الوضوح، سواء على مستوى بناء الكنائس أو المبادرات التي تقدم لدعم الإنسان المصري

وتابع المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن هناك أجواء من الود والأخوة والمحبة بشكل تلقائي بعيد عن المناصب والشكل الرسمي، فيظهر حالة من الترابط والتفاعل.