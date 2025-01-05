اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.. حماس توافق على تحرير 34 رهينة إسرائيلية

قال مسؤول في حركة حماس الفلسطينية لرويترز يوم الأحد إن حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) وافقت على قائمة بأسماء 34 رهينة قدمتها إسرائيل لتبادلهم في اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.



وأكد المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، أن أي اتفاق مشروط بالتوصل إلى اتفاق بشأن انسحاب إسرائيلي من غزة ووقف دائم لإطلاق النار.

واضاف المسئول أن الحركة لا ترى تجاوبا من إسرائيل بشأن الانسحاب من غزة أو اتفاق وقف إطلاق النار.

وتابع أن الحركة وافقت على قائمة من 34 رهينة قدمتها إسرائيل للمبادلة بسجناء في الاتفاق، وأي اتفاق في غزة سيعتمد على الموافقة على الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار

واستطرد: حماس وافقت على قائمة من 34 رهينة قدمتها إسرائيل للمبادلة بسجناء في اتفاق لوقف إطلاق النار

