أحمد موسى يهاجم رئيس حزب الوفد.. الوزراء يعلن موعد طرح 10 شركات حكومية بالبورصة.. وتحذير من الأرصاد| توك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:



الوزراء يعلن موعد طرح 10 شركات حكومية بالبورصة| تفاصيل

كشف المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن إجتماع رئيس الوزراء اليوم، مؤكدا أن الإجتماع جاء لمناقشة طرح 10 شركات حكومية منها طرح شركتي "صافي" و"وطنية"، وتم إتخاذ إجراات لطرح الشركات وعمية التقييم .



خبير يكشف حقيقة طرح البنوك لشهادة ادخار بفائدة 27.5%

كشف مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، حقيقة طرح البنوك (الأهلي - مصر) شهادة ادخار جديدة سواء بفائدة 27.5% أو أكثر، مشيرا إلى أن شهادات الاستثمار وشهادات الادخار لها طبيعة خاصة وفئة خاصة من المستثمرين.



تراجع الأداء والشعبية| عضو الهيئة العليا لـ الوفد يهاجم رئيس الحزب

علق الدكتور فؤاد بدراوى عضو الهيئة العليا لـ حزب الوفد على قرار عبد السند يمامة رئيس الحزب بفصل السيد البدوى السياسى البارز بعد تصريحاته بالامس.



وزير المالية: لن نتخذ أي إجراء للتحول من الدعم العيني للنقدي إلا بعد هذا الأمر

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لن نتخذ أي اجراءا للتحول من الدعم العيني إلى النقدي إلا بعد حوار مجتمعي.



أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري

صرّح الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري شهدت اليوم تساقط أمطار خفيفة، مشيرًا إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على هذه المناطق.

أحمد موسى يهاجم رئيس حزب الوفد: مش عايز حد يتكلم

علق الإعلامى أحمد موسى بقوة على قرار حزب الوفد بـ فصل السيد البدوى شحاته كبير العائلة الوفدية ورئيس الحزب السابق.

حجز في المستشفى .. مكافحة كورونا تفجر مفاجأة عن فيروس HMPV

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، تفاصيل جديدة بشأن فيروس HMPV، ، مشيرا إلى أن هذا الفيروس ليس جديدا، إنما معروف منذ سنوات.



نقيب الفلاحين: توقعات بـ تضاعف أسعار الطماطم مع اقتراب شهر رمضان

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والغذائية لا يرتبط بالتكلفة لأن المزارع يبيع السلع الزراعية بأقل من التكلفة أحيانا ووفقا لحالة العرض والطلب، مشددًا على أن أسعار المنتجات تحدد بناء على العرض والطلب وهو القانون الذي يحكم هذه العملية، متابعًا: "المزارع بيبيع الطماطم والبطاطس بالخسارة.. الفلاح بيخسر في كل كيلو طماطم جنيه".

متحدث الوزراء: دعم القطاع الخاص جزء أساسي من وثيقة سياسة ملكية الدولة

أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه يتم مبدئيا اتخاذ إجراءات طرح الشركات، التي تشمل عملية التقييم ومناقشة أسلوب الطرح وتوقيته، وكافة التفاصيل، ولابد أن يكون بحضور الجهات المعنية بالتنسيق بينها، سواء وزارة الاستثمار ممثلة في الصندوق السيادي ووزارة المالية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.



888 مليار جنيه حصيلة شهادات البنك الأهلي في أول أيام الاستحقاق

أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن شهادات الادخار لمدة عام بعائد 27% و23.5% حققت حصيلة إجمالية بلغت 888 مليار جنيه، موضحاً أنه في أول أيام استحقاق هذه الشهادات، قام العملاء بتجديدها بالكامل لدى البنك.







