نقيب الفلاحين: توقعات بـ تضاعف أسعار الطماطم مع اقتراب شهر رمضان

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والغذائية لا يرتبط بالتكلفة لأن المزارع يبيع السلع الزراعية بأقل من التكلفة أحيانا ووفقا لحالة العرض والطلب، مشددًا على أن أسعار المنتجات تحدد بناء على العرض والطلب وهو القانون الذي يحكم هذه العملية، متابعًا: "المزارع بيبيع الطماطم والبطاطس بالخسارة.. الفلاح بيخسر في كل كيلو طماطم جنيه".

وأضاف "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن وزارة الزراعة لا تعرض الكميات المزروعة بالأراضي من السلع إلا بعد زراعتها، موضحا أن المزارعين زرعوا مساحات كبيرة من البطاطس والطماطم بعد ارتفاع أسعارها، منوهًا بأن الاستهلاك يزيد في هذه الفترة مع الإقبال على شهر رمضان والتخزين، ومن الممكن أن يكون هناك زيادة في أسعار.

وشدد على أن أسعار الطماطم سترتفع ضعف السعر الحالي بسبب نهاية الموسم للطماطم، مؤكدًا أن كثرة المعروض من البطاطس والطماطم تسبب في تراجع الأسعار حالياً.