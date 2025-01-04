أسعار التقاوي سبب الأزمة.. نقيب الفلاحين يوجه مناشدة عاجلة للحكومة

تحدث حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن آخر المستجدات المتعلقة بأسعار الخضراوات في الأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا لقطاع الزراعة بهدف تخفيف الأعباء عن الفلاحين وضمان استقرار سوق الخضروات والفاكهة في البلاد.







دعم الدولة واستقرار السوق





وأوضح أبو صدام، في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة تبذل جهودًا مستمرة لتخفيف الأعباء على الفلاحين، مما يساعد في استقرار الأسعار في أسواق الخضروات والفاكهة. ورغم ذلك، مشيرا إلى وجود زيادة في أسعار تقاوي الخضروات، وهو ما قد ينعكس سلبًا على أسعار الخضروات في الفترة المقبلة.





الحاجة لحل أزمة تقاوي البطاطس





في هذا السياق، حذر أبو صدام من أن استمرار ارتفاع أسعار التقاوي قد يؤدي إلى تكرار الأزمات التي حدثت مسبقًا في أسعار البطاطس، ودعا وزارة الزراعة إلى سرعة التدخل لحل أزمة تقاوي البطاطس بشكل عاجل لتجنب تأثيرات سلبية على الأسعار في المستقبل.





شكاوى الفلاحين





وأشار نقيب الفلاحين، الى أن هناك شكاوى من الفلاحين بسبب ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس الأمر الذي سيلقي بظلاله على الأسعار خلال الفترة المقبلة.