تحذير عاجل من نقيب الفلاحين بسبب تقاوي البطاطس.. ما القصة؟

أشاد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، بالدور الهام الذي تقوم به الدولة المصرية لدعم الفلاح المصري، مشيرا الى ان الدولة المصرية تعمل على صالح الفلاح وقطاع الزراعة من خلال حل كل المشاكل وتقدم كل الدعم المطلوب.

شكاوى من الفلاحين بسبب ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس

وأضاف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، في تصريحات تلفزيونية، أن الدولة المصرية تقدم دعما كبيرا لهذا القطاع الهام، متابعا أن الدولة تعمل على تخفيف الاعباء على الفلاحين وبالتالي يستقر سوق الخضروات والفاكهة في مصر.

نقيب الفلاحين



وأشار نقيب الفلاحين، الى أن هناك شكاوى من الفلاحين بسبب ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس الأمر الذي سيلقي بظلاله على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وتابع أبو صدام، أن توفير التقاوي بالسعر المناسب يمنع وقوع ما حدث قبلا في أسعار البطاطس، لافتا إلى أن الدولة توفر الأسمدة والتقاوي وتقوم بعمل مبادرات زراعية وقروض للفلاحين.





