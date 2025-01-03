فتح تحقيق ضد 4 أشخاص لقيامهم بغسل 60 مليون جنيه

أمرت جهات التحقيق المختصة بفتح تحقيق ضد 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال بـ 60 مليون جنيه .

كان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قرر إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الإستثمارية على خلاف الحقيقة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء الوحدات السكنية والمصيفية والتجارية والسيارات وقدرت أعمال الغسيل بـ 60 مليون جنيه.